Marquer en finale de Coupe du Monde vaut mieux que le sexe ? La réponse d’Emmanuel Petit !

Emmanuel Petit, l’ancien défenseur des Bleus, a répondu à une drôle de question au sujet de son but en finale de la Coupe du Monde 1998.

L’ancien des Gunners d’Arsenal a grandement contribué au succès de l’Équipe de France sur ses terres. Auteur d’une passe décisive sur le premier but de Zinedine Zidane, Emmanuel Petit a inscrit le troisième but des siens en finale contre le Brésil (0-3).

« J'essaie de retrouver le même sentiment »

Dans une interview accordée à CasinoEnLigne.ca, l’ancien du FC Barcelone a évoqué ce moment. « J'essaie de retrouver le même sentiment que de marquer lors d'une finale de Coupe du monde dans ma vie privée, et pour être honnête, lorsque mes filles sont nées, j'ai ressenti la même chose..., a confié Emmanuel Petit. Et marquer dans une Coupe du monde, surtout une finale, le dernier but du match devant vos propres fans et votre famille - ça change ta vie pour toujours. »

L’ancien défenseur français a ensuite été invité à faire la comparaison entre faire l’amour et inscrire un but en finale de Coupe du Monde. « Eh bien, nous ne sommes pas censés jouer au football quand nous venons au monde, a expliqué Emmanuel Petit, mais nous sommes censés nous reproduire donc… »