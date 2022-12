"Les Marocains vont essayer de verrouiller le match" estime Di Meco avant la demi-finale France-Maroc

Pour Eric Di Meco, l'équipe du Maroc va jouer de manière défensive face aux Bleus afin de les faire déjouer.

Ancien joueur de l'équipe de France (23 sélections entre 1989 et 1996), Eric Di Meco commente les matches des Bleus lors de cette Coupe du monde 2022 pour la chaîne New World TV, basée au Togo et qui détient les droits de diffusion de l'épreuve dans les pays francophones d'Afrique sub-saharienne.

Avant la demi-finale France-Maroc, qui se jouera ce mercredi 14 décembre à 20h00 heure française, l'ancien joueur de l'OM, vainqueur de la Ligue des champions en 1993, a accordé une interview à nos confrères de La Provence.

Di Meco sentait que Kane allait rater son penalty

Il revient tout d'abord sur le quart de finale France-Angleterre remporté par les Bleus et avait pressenti l'échec d'Harry Kane sur le deuxième penalty : « Je me suis juste dit que dans sa tête, ça devait être compliqué de tirer un deuxième penalty, dans le même match, face à un Hugo Lloris qui le connaît parfaitement. »

Dans les colonnes de La Provence, Di Meco aborde ensuite la demi-finale France-Maroc : « On va voir ce qu'ils ont montré jusqu'ici. Les Marocains vont essayer de verrouiller le match, de nous mettre un contre, de tenir le plus longtemps possible. Ils n'ont pas explosé contre le Portugal, mais ils y ont laissé des plumes. Nayef Aguerd ne devrait pas jouer, Romain Saïss sera peut-être là, mais il roule sur une jante. L'événement les transcende, ils sont même au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Jusqu'à quand vont-ils tenir ? »

Di Meco pense que la France a les moyens de marquer face au Maroc

Si le Maroc n'a pas pris de but contre l'Espagne en huitième de finale puis face au Portugal en quart de finale, Eric Di Meco estime que l'équipe de France possède les moyens de marquer contre les Lions de l'Atlas : « Nous avons plus d'armes offensives que l'Espagne et le Portugal, même si nous pouvons également connaître des difficultés contre des équipes regroupées. Mais nous avons les armes et la confiance. Un nouvel exploit marocain est toujours possible, évidemment, mais les Bleus sont sur la voie royale pour aller décrocher un nouveau titre. »

« Nous sommes une machine de guerre, froide comme l'acier. À la Didier (Deschamps) », ajoute Di Meco.