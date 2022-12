Maroc : Romain Saïss dévoile le secret de la réussite de Walid Regragui

Le défenseur des Lions de l'Atlas a expliqué le succès du Maroc à la Coupe du monde en soulignant l'importance de Walid Regragui.

Souvent le football se joue à des détails et le Maroc, qui a marqué l'histoire du football africain lors de la dernière Coupe du monde, en est la preuve vivante. Les Lions de l'Atlas ont changé de sélectionneur à trois mois de la Coupe du monde, la faute à une mésentente entre Vahid Halilhodzic et la star de la sélection marocaine, Hakim Ziyech, entre autres.

"Personne n'a triché"

Résultat, le Maroc a donné sa chance à Walid Regragui qui s'est avéré être un sacré tacticien lors de la Coupe du monde au Qatar, réussissant a appliqué un plan de jeu parfait pour mettre en échec l'Espagne puis le Portugal lors de la phase à élimination directe du tournoi. Invité dans Rothen s'enflamme sur RMC, Romain Saïss n'a pas tari d'éloges au sujet de son coach.

Le coach Regragui, quand il est arrivé, il n'avait pas énormément de temps pour préparer cette Coupe du monde. Il fallait que son message et ce qu'il voulait pour son équipe, passent rapidement".

"Cela restera gravé dans la tête de tout le monde"

L'ancien défenseur de Wolverhampton a encensé le nouveau sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, véritable révélation de la Coupe du monde : "

"On a beaucoup échangé avant le Mondial: il est venu à Istanbul pour discuter avec moi. Il s'est vité imprégné de l'atmosphère. Tout le monde était conscient de l'importance du rendez-vous, avec le peu de temps qu'on avait pour se préparer. Personne n'a triché, tout le monde a fait les efforts, du staff aux joueurs", a ajouté le défenseur central.

Romain Saïss assure toutefois que ce changement de sélectionneur était risqué : "Ce n'était pas gagné d'avance. Tout le monde allait dans le même sens, en étant déterminé pour faire de grandes choses. Avec Vahid, on était arrivé à un point où ça devenait compliqué, même pour lui personnellement, où il se faisait siffler à chaque déplacement. Cela se ressentait dans le groupe forcément. Quand vous jouez au Maroc et qu'on entend son nom pour se faire siffler, ça affecte tout le monde. Cela amène des tensions."

On commence à se rendre compte petit à petit de ce qu'on a réalisé. On en a un aperçu à notre retour au Maroc, avec l'accueil de tous les Marocains qui était juste exceptionnel. De voir tout le peuple dans les rues pour nous acclamer... il y avait vraiment tout le peuple. On a eu l'honneur d'être reçu par Sa Majesté, c'était fort en émotions, ça restera gravé dans la tête de tout le monde."

Le défenseur central des Lions de l'Atlas est revenu sur le retour héroïque au pays : "