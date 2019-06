Maroc-Namibie (1-0), les Lions de l'Atlas s'imposent au forceps

Le Maroc a peiné pour battre la Namibie lors de son premier match de la CAN. Les Lions de l'Atlas n'ont soufflé qu'à la 89e après un csc adverse.

1e journée de la CAN

-Namibie : 1-0

But : Keimuine (89e csc)

Le Maroc n'a pas été rassurant lors de sa première sortie à la CAN 2019. Donnés comme favoris contre la Namibie, les Lions de l'Atlas ont éprouvé les pires difficultés pour tenir leur rang et mettre à mal leur opposant du jour. En 90 minutes de jeu, ils n'ont pas été capables de scorer le moindre but par eux-mêmes, et c'est un joueur adverse qui leur a permis d'assurer la victoire sur le fil en trompant son propre portier.

On jouait la 89e minute, lorsque l'infortuné Itamuna Keimuine, un attaquant venu défendre sur un coup de pied arrêté, a surpris son propre gardien en détournant dans la mauvaise direction un coup franc de Hakim Ziyech. Même si le succès marocain est loin d'être volé, le dénouement est sévère pour les Namibiens, plombés par un malheureux coup du sort.

STATS | Voici les stats du match ! Quel joueur vous a fait la plus forte impression ? #TotalAFCON2019 #MARNAM pic.twitter.com/iptyI9Qlxh — CAF (FR) (@caf_online_FR) 23 juin 2019

La domination stérile des Marocains

Reversé dans un groupe en compagnie également de la Cote d'Ivoire et de l' , le Maroc avait comme obligation de faire le plein de points. Face à un adversaire qui n'a fait que défendre et dans des conditions de jeu difficiles, Boussoufa et ses coéquipiers n'ont pu cependant concrétiser leur supériorité. Une supériorité qui fut pourtant flagrante dans le jeu, avec 66% de possession de balle et 17 tirs tentés contre 5.

Là, où les Marocains ont péché c'est dans la finition. Comme ce fut le cas souvent le cas l'année dernière en Coupe du Monde, ils ont souffert de l'absence d'un grand attaquant aux avant-postes. Positionné en pointe, Youssef En-Nesyri, le joueur de Leganes ( ), n'a guère été dangereux. En 78 minutes passées sur le terrain, il ne s'est créé aucune opportunité digne de ce nom.

Les seuls joueurs à vraiment se mettre en évidence ont été Amrabat (35e), Ziyech (72e) et le rentrant Sofiane Boufal, qui a dynamisé le jeu des siens et décoché deux frappes intéressantes (67e et 79e). C'était sans succès et heureusement donc qu'il y a ce geste manqué du joueur namibien pour délivrer les Lions de l'Atlas et leur permettre de débuter le tournoi par un bon résultat.