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Muhammad Sharaf Eldeen

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Maroc et Argentine : un rempart mondial face à la domination européenne

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Le Maroc a écrasé le Canada 3-0 en huitièmes de finale

Les sélections européennes ont imposé leur loi en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 : six représentants du Vieux Continent ont atteint ce stade de la compétition, une performance sans précédent depuis plus de trois décennies.

Disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, cette édition a vu six sélections européennes atteindre les quarts de finale.

Il s’agit d’une première dans un tournoi organisé hors d’Europe depuis la Coupe du monde 1994 aux États-Unis, où sept sélections européennes avaient atteint ce stade.

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En revanche, les autres continents ne sont représentés que par deux équipes : l’Argentine (Amérique du Sud) et le Maroc (Afrique).

L’Argentine et le Maroc deviennent ainsi les deux uniques représentants non européens encore en course, une situation qui se répète pour la deuxième Coupe du monde consécutive après un scénario identique lors des demi-finales de l’édition précédente.

L’Argentine défiera la Suisse en quarts de finale, tandis que le Maroc tentera de briser l’hégémonie européenne face à la France, avec l’ambition de poursuivre son parcours jusqu’au sacre suprême.


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