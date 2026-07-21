Mark van Bommel doit mener la Belgique à l'EURO 2028

Mark van Bommel est pratiquement assuré de devenir le nouveau sélectionneur de la Belgique, assure *De Telegraaf*. L'entraîneur limbourgeois succédera à Rudi Garcia et signera un contrat jusqu'à l'Euro 2028.

Les discussions avec l’ancien coach du PSV, du VfL Wolfsburg et du Royal Antwerp FC entrent dans leur phase finale : selon des sources au sein de la Fédération belge de football (KBVB), les derniers détails du contrat sont en cours de finalisation.

Il s’engage pour deux ans et a finalisé les modalités financières. La composition du staff technique a également été évoquée, même si les noms ne sont pas encore dévoilés.

L’ancien milieu de terrain, candidat favori après le départ de Rudi Garcia – lequel avait mené les Diables Rouges jusqu’en quarts de finale de la Coupe du monde –, est réputé pour ses qualités tactiques et son management, deux domaines où son prédécesseur avait été critiqué. Le directeur technique Vincent Mannaert s’est longuement renseigné sur la nomination du Néerlandais.

Van Bommel ne parle pas encore français, mais entend s’améliorer rapidement. Il est déjà à l’aise en allemand, anglais, italien et espagnol.

L’ancien milieu de terrain du PSV, du FC Barcelone et des Oranje conserve une image positive en Belgique, où il a offert au Royal Antwerp son premier titre de champion depuis 1957, assorti d’une Coupe en 2023.

Pour l’instant, Van Bommel et Mannaert refusent de s’exprimer sur cette nomination imminente, mais l’URBSFA devrait officialiser l’arrivée du Néerlandais dans les prochains jours.