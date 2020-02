Marcus Thuram « rêve » de l’Euro 2020

Marcus Thuram, l’attaquant français du Borussia M’Gladbach, a indiqué qu’il croit à une participation au prochain championnat d’Europe.

Marcus Thuram, le jeune attaquant du Borussia M’Gladbach, ne compte aucune cape avec la sélection tricolore. Il a seulement participé à un rassemblement l’année dernière suite à un forfait d’un de ses coéquipiers. Malgré ça, l’ex-Guingampais n’abandonne pas l’idée de jouer l’Euro.

Dans une interview accordée à l’Equipe, il a confié que disputer cette compétition serait « un rêve », mais un rêve parfaitement réalisable : « Ce n'est pas moi qui décide. J'essaie de contrôler la seule chose que je contrôle, c'est-à-dire mes performances à l'entraînement, qui vont donner des bonnes performances le week-end avec Gladbach. »

« Entre l’Euro et les JO, je choisiras l’Euro »

Thuram a aussi indiqué qu’une présence aux JO de Tokyo ne serait pas pour lui déplaire : « Si je devais choisir, évidemment ce serait l'Euro. Mais quand on voit que de grands joueurs comme Mohamed Salah, Neymar, Kylian font une demande pour participer aux Jeux olympiques, ça veut dire que c'est une compétition très prisée ».

Enfin, l’ex-Bleuet a conclu en affirmant qu’il avait la volonté de réaliser une belle carrière internationale, même s’il faudra qu’il se montre patient pour cela. « La première fois que je suis allé en équipe de , en moins de 17 ans, j’ai dit comme mon père. "Le but, c'est de toucher les équipements." Mais je ne le dirais pas avec les A. Parce que bon, ce n'est pas le but de toucher les équipements. Il faut jouer aussi, c'est quand même bien. Mais j'ai compris ce qu'il a voulu dire, c'est qu'en touchant les équipements, on est un joueur international, donc ça représente un rêve et un honneur."