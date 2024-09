Marcus Rashford, la vérité éclate

Manchester United vs Tottenham

Erik ten Hag a critiqué les experts qui spéculaient sur la raison de la présence sur le banc de Marcus Rashford contre Crystal Palace.

Ten Hag a pris la décision de mettre Rashford sur le banc contre Crystal Palace et a débuté le match avec Amad Diallo, Joshua Zirkzee et Alejandro Garnacho dans ses trois attaquants. Lorsque la nouvelle de l'équipe a été annoncée, Jamie Redknapp, qui travaille pour Sky, a spéculé sur une possible collision entre les deux joueurs.

Ten Hag a pris le temps de répondre à l'affirmation de Redknapp, insistant sur le fait qu'il avait fait ce changement pour des raisons tactiques. United a joué en milieu de semaine - Rashford a marqué un doublé lors d'une victoire 7-0 contre Barnsley - et sera de retour en action mercredi contre Twente en Ligue Europa. L'Anglais a été présenté comme remplaçant en deuxième mi-temps à Selhurst Park mais n'a pas réussi à inspirer un but gagnant.

Ten Hag a déclaré aux journalistes : « J'ai déjà entendu des spéculations de la part des experts. C'est fou, en tant que personne, vous n'êtes pas à l'aise lorsque vous lancez de telles spéculations alors que vous ne savez pas. C'était juste une rotation. Je suis très content de Marcus dans tout ce qu'il fait. »

Après le choc contre Twente, United affrontera Tottenham en Premier League dimanche. Rashford espère avoir beaucoup plus de temps de jeu.