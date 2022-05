Marcelo veut continuer avec le Real

Marcelo garde l’espoir de rempiler au Real Madrid. Le contrat du Brésilien expire le 30 juin et tout au long de la saison, on a parlé de l'avenir de l’expérimenté latéral du côté de Bernabeu.

Aujourd’hui, tout semble indiquer que son temps chez les Merengue touche à sa fin, en attendant de voir ce qui se passera en finale de la Ligue des champions le 28 mai à Paris.

À l'approche de ses 34 ans, le défenseur du Real Madrid estime avoir encore la force et la capacité de continuer avec l'équipe qu'il a rejointe en 2007 à l'âge de 18 ans, et où il est devenu le joueur qui a remporté le plus de titres avec les Blancos.

Une décision attendue à la fin de la saison

Jusqu'à présent cette saison, Marcelo a participé à 17 matchs, avec une contribution particulièrement remarquable en prolongation contre Chelsea, un match dans lequel il a été blessé peu après son entrée en jeu. Il a continué cependant à jouer avec un problème musculaire pour pallier aux besoins de l’équipe.

Les dirigeants madrilènes attendent la fin de la saison avant de prendre une décision définitive. S'il est vrai que Luka Modric est déjà au courant de l'intention du club de renouveler son contrat, qui expire également le 30 juin 2022, dans le cas de Marcelo, il n'y a eu aucune communication à cet effet.