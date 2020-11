Marcelo se fait tirer les cheveux, le Real en colère

Le penalty refusé à Marcelo samedi soir face à Alaves fait gronder le Real Madrid et ses supporters.

Après la défaite à domicile du face à Alaves, samedi soir, en , les supporters merengue sont en colère.

Pas juste pour le résultat ou la nouvelle blessure d'Eden Hazard, qui a dû quitter ses coéquipiers après seulement 28 minutes de jeu. Ce qui a fait enrager les socios, c'es une action de jeu sur laquelle l’équipe de Zinédine Zidane aurait certainement dû obtenir un penalty. Victor Laguardia a tiré en effet les cheveux de Marcelo provoquant sa chute, à l’intérieur de la surface de réparation en fin de première période (44e).

El RM no ha jugado a nada pero ES UN ATRACO A MANO ARMADA del @CTA_RFEF , el árbitro de campo puede o no verlo, pero Glz Glz en el VAR SI. La agresión y penalti sb Marcelo en el min 43.50 del 1er tiempo con 0-1, q dejaría al Alavés con 1 menos es un ROBO, ademas el penal a Hazard pic.twitter.com/4ezQEFM3Ee — JMMA (@Ragnar1975) November 28, 2020

Si l'on se fie aux vidéos diffusées par les médias ibériques, Marcelo a tenté d’obtenir des explications de la part de l’arbitre, qui lui aurait rétorqué : "Il a posé la main sur toi puis a continué sa course." "Il m’a tiré les cheveux, c’est une honte", a répondu Marcelo dans le couloir des vestiaires. Sondé à ce propos lors de sa conférence de presse d'après-rencontre, le coach du Real Madrid a préféré éluder.

"On ne va pas se chercher d’excuses", a ainsi indiqué Zindeine Zidane au terme du match. "Concernant la main qui retient Marcelo, il me semble qu’il y a quelque chose. Quant à la faute commise sur Hazard… Mais bon, il y a la VAR, et nous ne pouvons pas en dire davantage", a estimé pour sa part Emilio Butragueno, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid.

Eden Hazard avait en effet lui aussi été accroché dans le rectangle d'Alaves dans la première période, sans faire broncher les officiels pour autant.

Alors que le Real souffre toujours autant en où il n’a plus gagné depuis trois matches (un point pris sur neuf possibles), ses détracteurs auront cette fois bien du mal à invoquer une éventuelle complaisance des arbitres à l'égard du champion d' .