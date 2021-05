Marcelo, l'inter Miami dément

Le latéral gauche brésilien du Real Madrid ne rejoindra pas la franchise de David Beckham.

Les rumeurs au seind es médias espagnols annoncent des contacts entre Marcelo et l'Inter Miami de David Beckham.

Cependant,Phil Neville a refroidi la spéculation liant le vétéran brésilien à la franchise de Floride.

"Je n'ai pas besoin d'un autre arrière gauche", a déclaré l'ancien joueur de Manchester United Neville aux journalistes.

"J'ai plus d'arrière gauche qu'il ne me faut. Nous pourrions faire avec quelques postes de plus mais non. Je pense que cela montre le niveau du club et l'intérêt pour le club, oui. Mais finalement, Je pense que ce que je veux pour nous, c'est la stabilité pure. Donc, quand ils ont toutes ces stars qui sont liées à l'Inter Miami, c'est génial, cela montre que les gens veulent venir à l'Inter Miami. Mais en fin de compte, je veux que nous ayons la stabilité ici , Je veux que les joueurs restent ici pendant longtemps."

"Vous pensez à chaque fois que quelqu'un est mentionné, quelqu'un dans ce club de football, quelqu'un dans cette équipe, dans mon équipe se sentira, même si c'est un pour cent déconcerté par cela, ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bon pour le joueur ", a ajouté Neville en conférence de presse.

«Ce que je dirais, et Chris Henderson et moi en parlons tout le temps, c'est que les équipes les plus performantes, vous pensez à l'équipe de Seattle, Chris Scott en premier et en a fait l'expérience, la stabilité est la clé. Dans la grande équipe dans laquelle j'ai joué à Manchester United, vous aviez le noyau d'une équipe qui était ensemble pendant quatre ou cinq ans avant que Sir Alex [Ferguson] ne la reconstruise".

"Oui, vous saupoudrez sur les bords et vous ajustez ici et là vous présentez de nouveaux joueurs, mais vous allez avoir huit, neuf joueurs qui vont être ici pour les trois ou quatre prochaines années pour obtenir cette stabilité, ils ont besoin de stabilité. sachez que la pire chose qui puisse arriver, c'est qu'ils lisent le journal chaque jour en pensant à qui vient au club."

"Nous croyons aux joueurs que nous avons, les propriétaires ont investi tellement d'argent dans cette équipe de football. Et maintenant, je pense que la stabilité est le seul moyen de réussir, c'est ce que la meilleure équipe de cette ligue ont eu c'est ce que les meilleures équipes de football qui ont eu du succès recherchent. Nous n'allons jamais vous empêcher de spéculer..." Voilà qui est clair.