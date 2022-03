Marcelo Gallardo : "Nous aussi avons beaucoup critiqué Messi"

En Argentine, la plupart des médias ne comprennent pas les sifflets adressés à l'encontre de Lionel Messi lors de PSG-Bordeaux.

Ancien joueur de l'AS Monaco (1999-2003) et du PSG (2007-2008), Marcelo Gallardo , qui entraîne aujourd'hui River Plate, a été interrogé après la victoire de son équipe face à Gimnasia sur l'attitude du Parc des princes à l'égard de Lionel Messi. Et il se montre très critique envers… les Argentins.

A Gallardo le preguntaron sobre los silbidos a Messi en el PSG y respondió: "Nosotros lo maltratamos bastante también. Ahora no nos hagamos los patriotas. No lo comparto para nada". pic.twitter.com/V4nGPAtUxD — TyC Sports (@TyCSports) March 14, 2022

« Je ne m'attendais vraiment pas à devoir répondre à cette question. Nous aussi avons beaucoup critiqué Messi alors ne soyons pas chauvins. J'ai entendu beaucoup de gens le critiquer. Nous l'avons énormément critiqué avant qu'il prenne sa retraite internationale, puis décide, Dieu merci, de revenir. N'ayons pas la mémoire courte », a déclaré Gallardo.

« Je comprends que dans d'autres pays, ils vivent le football d'une manière différente et qu'ils puissent contester de cette façon. Je ne partagerai jamais cette façon de faire, mais en football, plus rien ne me surprend », a ajouté Gallardo.