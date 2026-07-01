Marcelo Bielsa quitte son poste après une Coupe du monde éprouvante et douloureuse avec l’Uruguay

Marcelo Bielsa a annoncé son départ du poste de sélectionneur de l’Uruguay. Cette nouvelle n’est guère surprenante : l’Argentin n’a pas réussi à éviter les conflits internes, et la Celeste a été éliminée dès la phase de groupes après une Coupe du monde catastrophique.

L’Uruguay avait été versé dans un groupe comprenant l’Espagne, l’Arabie saoudite et le Cap-Vert. Vue comme le grand favori pour terminer deuxième derrière l’Espagne, la Celeste a finalement figuré parmi les quatre pires troisièmes et a dû rentrer chez elle.

Après les matchs nuls contre l’Arabie saoudite (1-1) et le Cap-Vert (2-2), l’Uruguay devait battre l’Espagne. Bien que l’équipe ait affiché une meilleure performance que lors de ses deux premiers matchs de groupe, une erreur de Fernando Muslera a finalement coûté la victoire à l’Uruguay (1-0).

Après son erreur, Muslera a regagné les vestiaires de sa propre initiative. Le remplacement de la star Federico Valverde, sorti dès la 55^e minute, a également surpris. Le capitaine a cédé sa place pour renforcer l’attaque, a justifié Bielsa, visiblement frustré.

Valverde, furieux de sortir, a observé depuis le banc un sursaut offensif stérile : l’Uruguay n’a pas trouvé l’ouverture. Peu après l’élimination, Bielsa a convoqué la presse pour officialiser son départ.

« Je suis responsable de cette déception », a-t-il notamment déclaré. « Bien sûr, je n’ai pas à définir cette performance. Si vous me demandez comment on se souviendra de mon passage en équipe nationale, je dirai que c’est une période où je n’ai rien laissé derrière moi. »

« Je ne laisse rien au football uruguayen, car toute contribution que j’aurais pu apporter à un pays où j’ai travaillé pendant trois ans restera vaine en l’absence de résultats », a-t-il expliqué.

En coulisses, ses relations avec le groupe se sont rapidement détériorées : il a notamment refusé la demande de quatre joueurs expérimentés (Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur et Valverde) qui souhaitaient organiser une réunion.

Ces joueurs, mandatés par le groupe, souhaitaient exprimer leurs réserves sur l’intensité des séances d’entraînement, qu’ils estimaient excessive, et sur les problèmes physiques qui en résultaient. Ils proposaient également d’adopter une approche plus défensive contre l’Espagne que celle prévue par le technicien.

Bielsa a rejeté leur demande et a convoqué l’ensemble du groupe pour une réunion au cours de laquelle il a réaffirmé son autorité, aggravant encore les tensions.

Les joueurs, déjà refroidis par sa brouille publique avec Luis Suárez, ne voulaient plus entendre parler de Bielsa. « Les réunions étaient fractionnées et ne duraient jamais plus de 10 minutes », explique Bielsa au sujet de ces rencontres très controversées.

« J’ai consulté des experts pour m’adapter aux mentalités des jeunes et ils m’ont dit que les réunions devaient être plus courtes et avoir lieu à des jours différents afin de ne pas surcharger l’attention des joueurs. »

Bielsa assure que ses méthodes n’ont pas affecté le rendement sur le terrain. « Un ancien joueur de l’équipe nationale uruguayenne (Diego Lugano, ndlr) a déclaré qu’on voyait très clairement sur le terrain que le groupe et l’entraîneur étaient divisés. »

« Moi, je soutiens le contraire : nous étions assez unis pour courir 20 % de plus que l’Arabie saoudite, 30 % de plus que le Cap-Vert et 25 % de plus que l’Espagne », a-t-il conclu.