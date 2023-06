Marcelino à l'OM ? Cette légende avait un autre nom

Eric Di Meco s'est exprimé sur l'intersaison de l'Olympique de Marseille. Un nom récoltait les faveurs de l'ancien défenseur : Christophe Galtier.

Qui succédera à Igor Tudor sur le banc de l'Olympique de Marseille ? Depuis quelques semaines, de nombreux noms ont circulé, de Marcelino à Marcelo Gallardo, en passant par Paulo Fonseca. Mais selon Eric Di Meco, c'est Christophe Galtier qui aurait le profil idoine pour relever ce challenge.

Di Meco veut Galtier à l'OM



"Pour moi, l’idéal sportivement, celui avec qui tu prendrais le moins de risque, ce serait Christophe Galtier,

a expliqué le consultant de RMC. Il connaît la Ligue 1, il connaît le club, il a eu des résultats partout où il est passé. Sportivement, tu as quand même une assurance supplémentaire. C’est peut-être un peu trop tôt après son passage au PSG. Mais l’an dernier on a un entraîneur qui s’est fait siffler avant même d’avoir joué et, au bout de huit matchs, certains voulaient déjà l'adopter dans la famille. On sait comment ça peut se passer ici, il suffit de vite gagner et tout est oublié. Mais est-ce que lui a envie de replonger dans un contexte un peu particulier aussi rapidement, après une saison éprouvante ?".