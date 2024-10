Manuel Ugarte passe aux aveux

Manuel Ugarte a admis qu'il n'avait pas fait un grand match lors de la défaite de son équipe contre le Pérou en éliminatoires de la Coupe du monde.

Bien qu'il soit milieu défensif, Ugarte a fait une rare apparition en défense centrale lors de la défaite 1-0 de l'Uruguay lors de la première victoire du Pérou dans la campagne samedi. Le joueur de 23 ans est venu défendre son équipe après le match et avait des sentiments mitigés sur sa propre performance.

"Tout le monde peut jouer et a les conditions pour le faire, mais souvent, quand on change de joueur, il faut un peu de temps [pour s'adapter]", a-t-il déclaré aux journalistes. "Ce n'est pas non plus une excuse, la performance de l'équipe a baissé. Nous devons aller plus loin, comme nous l'avons vu contre le Pérou, nous devons continuer à travailler. Honnêtement, je me sentais bien avec le ballon, mais il me manque certaines choses en tant que défenseur. Ce sont des choses qui enrichissent toujours un joueur et nous verrons ce qui se passera mardi".

L'article continue ci-dessous

Ugarte n'a débuté qu'un seul match de Premier League depuis son arrivée à Manchester United en provenance du Paris Saint-Germain, Erik ten Hag ayant choisi de faciliter le transfert de 51 millions de livres (60 millions de dollars) dans l'équipe. Il a été laissé sur le banc lors du match nul 0-0 de United contre Aston Villa la semaine dernière, mais Ten Hag a donné le feu vert à Christian Eriksen pour le titulariser à sa place.