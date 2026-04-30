Manuel Neuer (40 ans) annonce une décision majeure pour son avenir

Manuel Neuer n’envisage pas de mettre un terme à sa carrière. Selon Sky Sport, le gardien du Bayern Munich, âgé de 40 ans, souhaite prolonger son contrat au-delà de 2026.

Selon Florian Plettenberg, spécialiste du mercato, le gardien souhaite prolonger d’une saison son aventure munichoise. Son bail actuel court jusqu’en 2026, mais les premières négociations sont déjà engagées. Jeudi, son agent Thomas Kroth a été vu sur la Säbener Straße.

Au club, le souhait de le conserver au-delà de 2026 est partagé depuis plusieurs mois. L’icône bavaroise Uli Hoeneß a récemment affirmé qu’il espérait voir le gardien rester au moins une saison supplémentaire : « Si cela ne tenait qu’à moi, nous ferions tout pour le garder encore un an », a-t-il déclaré.

Arrivé en 2011, le gardien a déjà disputé 596 matchs sous le maillot bavarois, remporté deux Ligues des champions et treize titres nationaux.

Selon Fabrizio Romano, le club aurait même déjà préparé un nouveau contrat courant jusqu’en milieu d’année 2027.