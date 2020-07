Mandzukic quitte Al-Duhail

Au bout de six mois seulement passés au club, l’ex-international croate Mario Mandzukic a quitté son équipe d’Al-Duhail.

Mario Mandzukic ne sera pas resté très longtemps au sein de sa formation d’Al-Duhail. Le vice-champion du monde 2018 vient de délaisser l’équipe qatarie au bout d’une courte expérience de six mois.

Mandzukic avait, pour rappel, rejoint le club phare de la QSL en provenance de la . Un transfert qui n’avait rien coûté à la formation du Golfe.

Avec l’équipe entrainée par le Marocain Walid Regragui, Mandzukic n’est apparu qu’à six reprises. Le championnat ayant écourté pour cause de la crise sanitaire. Et son total de buts reste bloqué à une unité.

A 34 ans, Mandzukic va très certainement effectuer son come-back en . Cela fait dix ans exactement qu’il a quitté la formation de Dinamo Zagreb.