Mandanda ne serait plus dans les plans de l’OM

L’expérimenté portier pourrait perdre sa place de numéro 1 à partir de la saison prochaine.

Les jours de Steve Mandanda à l’OM seraient-ils comptés ? N’étant plus très jeune (35 ans), le chevronné portier n’incarne plus l’avenir chez les Phocéens et il se peut que la fin de son aventure avec son club de cœur intervienne plus tôt que prévue. A moins qu’il accepte un rôle de doublure.

Nubel pour lui succéder ?

A en croire ce que rapporte L’Equipe, la direction olympienne cherche un remplaçant au « Fenomeno ». Et une cible aurait déjà été identifiée, en l’occurrence Alexander Nubel. Ce dernier évolue au Bayern, mais n’est que le remplaçant de Manuel Neuer.

A 24 ans, Nubel songerait à un nouveau challenge pour relancer sa carrière et un transfert à Marseille pourrait éventuellement le tenter. Si ce transfert se concrétise, il ne serait pas le premier gardien allemand à jouer pour le club phocéen. Auparavant, Andreas Kopke avait connu cet honneur.

A noter qu’un autre club français aurait aussi des vues sur l’ancien sociétaire de Schalke 04, en l’occurrence l’AS Monaco. Niko Kovac voudrait le faire venir en Principauté et en faire son choix numéro un dans la cage au détriment de Benjamin Lecomte.

Si Mandanda sort du onze olympien, ça serait vraiment la fin d’une ère du côté du Vélodrome. Le portier international a été intouchable dans ce rôle pendant presque quatorze ans. Il avait quitté le club pour un court passage en Angleterre, mais était vite revenu et avec encore plus d’envie et de hargne.