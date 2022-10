Manchester United - West-Ham : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Manchester United - West-Ham : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Manchester United espère vivre une semaine parfaite. Après le match nul encourageant sur la pelouse de Chelsea, Man Utd a retrouvé le chemin de la victoire ce jeudi en Ligue Europa en mettant fin, temporairement, au feuilleton Cristiano Ronaldo en le réintégrant. Une victoire face à West-Ham à Old Trafford permettrait aux Red Devils d'aborder le sprint final pré-Coupe du monde de la meilleure façon.

Sixième de Premier League, Manchester United est à porté de fusil de la troisième place détenue par Tottenham, qui compte trois points d'avance sur les Red Devils. "Manchester United arrive enfin", a déclaré Pep Guardiola en conférence de presse, complimentant le travail d'Erik Ten Hag depuis son arrivée à Manchester United.

Un choc entre européen

Pour donner raison à l'entraîneur de Manchester City, les Red Devils vont devoir prouver qu'ils peuvent être réguliers dans la performance et cette rencontre face à West-Ham, un autre club évoluant en Ligue Europa, est un bon test. De leur côté, les Hammers, dixièmes de Premier League, sont toujours en quête de points après un début de saison raté.

West-Ham va mieux depuis quelques semaines, hormis sa défaite contre Liverpool, le club londonien connaît un cycle fructueux depuis la mi-septembre. Assuré d'être qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, West-Ham veut désormais remonter au classement de la Premier League pour retourner en Europe la saison prochaine et cela passe par des performances face aux meilleures équipes du championnat.

Horaire et lieu du match Manchester United - West-Ham

Ville : Manchester

Manchester Stade : Old Trafford

Old Trafford Heure : 17:15 UTC+1 (heure française) / 16:15 GMT / 12:45 EST / 09:15 PST

Sur quelle chaîne TV voir Man Utd - West-Ham ?

Manchester United - West-Ham

14ème journée de Premier League

Dimanche 30 octobre

17h15 sur Canal +

Stream : Canal +, My Canal

Prise d'antenne : 17h00 sur Canal +

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Man Utd et de West-Ham

Man Utd : VNVNV

West-Ham : VNDVV

Les blessés et absents :

Un absent majeur côté Manchester United : Raphaël Varane. Blessé face à Chelsea, le Français va manquer plusieurs semaines et est même incertain pour la Coupe du monde. Outre Varane, Greenwood, Tuanzebe et Williams ne seront pas sur la feuille de match. Martial et Wan Bissaka sont incertains.

En face, c'est un autre ancien de Ligue 1 qui va manquer à l'appel. Lucas Paqueta est touché à l'épaule et ne pourra pas tenir sa place. Maxwell Cornet et Dawson sont quant à eux incertains.

Les équipes probables

XI de départ de Manchester United : De Gea - Dalot, Maguire, Lisandro Martinez, Shaw - Casemiro, Eriksen - Antony, Bruno Fernandes, Sancho - Rashford.

XI de départ de West-Ham : Fabianski - Johnson, Zouma, Kehrer, Cresswell - Soucek, Rice - Bowen, Downes, Benrahma - Scamacca.