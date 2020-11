Manchester United - WBA (1-0), les Red Devils assurent le minimum

Face au relégable West Bromwich Albion, Man United a signé un tout petit succès ce samedi (1-0). La différence ne s’est faite que sur pénalty.

Vainqueur d’ avant la trêve internationale, Man United a pu enchainer ce samedi lors de la réception de West Bromwich, 18e au classement. Mais que ce fut dur. Contre les Baggies, l’équipe de Solskjaer a manqué d’inspiration et a dû attendre un pénalty aux alentours de l'heure du jeu pour assurer la victoire.

Une victoire longue à se dessiner

On jouait la 56e minute quand les Red Devils ont bénéficié de ce coup de pouce. Et ils ont dû s’y prendre à dex fois dans cet exercice pour pouvoir prendre les devants. Sur son premier arrêt face à Bruno Fernandes, le gardien adverse s’est trop avancé. Le Portugais n’a pas raté le deuxième essai, soulageant ainsi les siens.

En ouvrant la marque, United a fait le plus dur. Les locaux auraient dû ensuite se mettre à l’abri, mais ils ont manqué de justesse dans le dernier geste. Marcus Rashford (67e) et Harry Maguire (71e) ont placé deux puissantes de tête, qui ont été repoussées par Johnstone. Des tentatives non converties et que, pour une fois, les Mancuniens n’ont pas eu à regretter.

Pour la première fois de la saison, MU l’emporte à Old Trafford en championnat. Même arraché dans la douleur, ce succès doit faire du bien aux protégés de Solskjaer. Une formation qui continue petit à petit son redressement. Tout va pour le mieux donc, sauf peut-être Paul Pogba, grand absent du joueur et qui n’est définitivement plus indispensable à la bonne marche de MU.

