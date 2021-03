Manchester United veut prolonger Bailly

Manchester United envisage de faire signer un nouveau bail à son défenseur central ivoirien, Eric Bailly.

Manchester United a ouvert des discussions avec Eric Bailly au sujet d'un nouveau contrat, a confirmé Ole Gunnar Solskjaer ce vendredi.

L'arrière central a fait sa 100e apparition pour le club lors du match nul 1-1 contre l'AC Milan jeudi soir et, son contrat actuel expirant à la fin de la saison prochaine. Le club a donc entamé des discussions pour le prolonger.

Bailly a signé pour United en 2016 en provenance Villarreal mais a souffert de nombreuses blessures, ce qui a limité son temps de jeu global.

Bailly enfin épargné par les blessures

«Oui, nous avons commencé à parler à Eric et ses représentats», a déclaré Solskjaer. «Eric reste en forme plus longtemps et vous pouvez également voir ses performances. J'ai été très content de lui. Son style de jeu lui a fait rater trop de matchs parce que 100 matchs, ce n'est pas suffisant pour la période où il est ici. Il devient de plus en plus robuste. C'est celui à qui nous parlons."

La titularisation de Bailly contre Milan jeudi était donc sa 100e apparition pour l'équipe première, dont 88 d'entrée. Il commence à retrouver de la régularité, car épargné par ses soucis physiques. Cette saison, il n'a fait que 15 apparitions et seulement sept d'entre elles comme titulaire en Premier League, Solskjaer lui préférant le duo Victor Lindelof et Harry Maguire.

Bailly a montré cette saison qu'il était un joueur clé de l'équipe, mais il faut qu'il enchaine les matches pour rester performant. Alors que Solskjaer cherche un compère à long terme pour Maguire, Bailly a montré qu'il avait des attributs pour être le complément du capitaine de United.