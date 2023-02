Manchester United : Une offre folle pour Victor Osimhen ?

À la recherche d'un attaquant efficace, Manchester United aurait jeté son dévolu sur le buteur du Napoli Victor Osimhen.

Après un début de saison très compliqué, dans la continuité de l'exercice 2021-2022, Manchester United semble avoir trouvé son rythme sous les ordres d'Erik Ten Hag. Actuellement 3ème de Premier League, le club le plus titré d'Angleterre se montre de nouveau ambitieux, pour cette fin de saison mais également pour son avenir. Qui dit futur dit marché des transferts, et si les Mancuniens se sont montrés plutôt calme cet hiver, ils préparent déjà le mercato estival 2023.

Manchester United fonce sur Osimhen

La priorité est de trouver un grand attaquant, car si Wout Weghorst est arrivé en prêt pour compenser le départ de Cristiano Ronaldo, l'attaquant néerlandais ne correspond pas vraiment au profil recherché pour les années à venir. À la recherche d'un attaquant confirmé mais avec une belle marge de progression, les dirigeants des Red Devils auraient jeté leur dévolu sur l'attaquant du Napoli Victor Osimhen, si l'on en croit les informations du Daily Mail et de la Gazzetta dello Sport.

Les Red Devils prêts à mettre 120 millions

Arrivé en Italie en 2020 après une belle saison à Lille, l'international nigérian est monté en puissance depuis et est désormais devenu le cauchemar des défenses de Série A. Ça si les Azzuri foncent actuellement vers leur premier sacre depuis 1990, Osimhen n'y est pas pour rien. Avec 16 buts en 17 matches, le numéro 9 napolitain réalise une saison exceptionnelle et forme un duo tonitruant avec l'ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia. De quoi attirer les plus grandes écuries européennes comme Man Utd, qui fait partie des rares clubs en mesure de payer le montant de sa clause libératoire, qui s'élève à 120 millions d'euros.

Un montant astronomique qui ne semble pas effrayer les Mancuniens qui, toujours selon le Daily Mail et la Gazzetta, serait prêts à s'aligner sur ce montant.