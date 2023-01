Manchester United tient enfin le remplaçant de Cristiano Ronaldo

En manque d'attaquant depuis le départ de Cristiano Ronaldo, le club mancunien aurait enfin trouvé son remplaçant. Et c'est plutôt inattendu.

Juste avant la Coupe du monde 2022, Manchester United et Cristiano Ronaldo se sont définitivement séparés. Le club anglais cherchait depuis lors un remplaçant au Portugais pour compléter un effectif qui manque désormais d'un attaquant. Selon Foot Mercato, les Red Devils auraient jeté leur dévolu sur Wout Weghorst et seraient même proche de boucler un prêt payant pour l'attaquant néerlandais de 30 ans.

Weghorst en prêt, en attendant un grand coup

L'international oranje, présent et précieux à la Coupe du monde, est la propriété du club anglais de Burnley mais joue actuellement en prêt du côté de Besiktas. En Turquie, il a inscrit 10 buts en 21 matchs à la pointe de l'attaque des Aigles noirs. Pour conclure cette opération, Burnley devrait mettre fin au prêt actuel de Weghorst avant de le re-prêter dans la foulée aux Red Devils.

Erik Ten Hag aurait demandé à ses dirigeants un attaquant de grande taille, capable de jouer les longs ballons en déviation et buteur régulier de la tête. Un profil qui correspond à la tour néerlandaise d'1,97m et dont la présence manque actuellement dans l'effectif mancunien. Et que l'ancien entraîneur de l'Ajax aurait expressément réclamé.

Manchester United cherchait depuis plusieurs semaines une opération à court terme, sans renouvellement, avant de frapper fort durant l'été. Le venue de Weghorst pourrait mettre un terme au flirt entre Manchester United et Vincent Aboubakar, récemment libéré par Al Nassr. Bien que leur profil ne soit pas similaire.