Manchester United : Ten Hag n'a peur de rien

Aston Villa vs Manchester United

L'avenir d'Erik ten Hag à Manchester United est sous surveillance après un très mauvais début de saison.

Manchester United a connu un très mauvais début de saison sous Ten Hag, car les Red Devils n'ont remporté que trois de leurs 11 premiers matchs toutes compétitions confondues, l'une de ces victoires étant contre Barnsley, équipe de League One, en Carabao Cup. En tant que tel, les vautours ont encerclé le Néerlandais, son poste étant fortement menacé malgré une prolongation de deux ans accordée plus tôt cette année.

INEOS et les dirigeants de Manchester United devraient bientôt tenir une réunion cruciale pour discuter de l'avenir de Ten Hag à Old Trafford. Cependant, Ten Hag serait toujours confiant quant à sa capacité à traverser le mois sans se voir montrer la porte par le club en faveur d'un nouveau visage à la barre, selon The Telegraph.

La grande réunion qui doit avoir lieu entre les dirigeants de Manchester United, dont Sir Jim Ratcliffe, ne serait pas convoquée uniquement pour discuter de l'avenir de Ten Hag, mais serait prévue depuis un certain temps dans le cadre des efforts visant à ce que les dirigeants se rencontrent chaque mois pour discuter des améliorations. La dernière réunion de ce type aurait eu lieu à Barcelone le mois dernier lors de la première étape de l'America's Cup.

Les Red Devils auront désormais un peu de temps avant leur prochain match en raison de la trêve internationale, mais beaucoup de choses pourraient changer, en particulier si le club décide de se séparer de Ten Hag.