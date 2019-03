Manchester United, Solskjaer : "Un club spécial"

Le coach norvégien n'est plus intérimaire chez les Red Devils. Il est confirmé dans ses fonctions. De quoi lui faire plaisir.

L'ancien joueur des Red Devils a signé un contrat de trois ans à la faveur de très bonnes performances avec les Red Devils depuis son arrivée en tant qu'intérimaire pour succéder au Portugais José Mourinho. Sous sa férule, les Mancuniens ont notamment éliminé le PSG en 8es de finale de la .

"Un club spécial"

L'article continue ci-dessous

Solskjaer, vrai fils du club et lointain héritier de Sir Alex Ferguson, s'est félicité de cette annonce, lui qui se sent chez lui à Old Trafford. "Depuis mon arrivée, je me suis senti à la maison dans ce club si spécial", a dit Solskjaer sur le site officiel des Red Devils, se disant ravi de la décision du club. "C'était un honneur de jouer pour ce club et d'entraîner ici".

"Les derniers mois ont été une expérience fantastique et je tenais à remercier tous les joueurs, les adjoints et le staff pour le travail accompli. C'est le job dont je rêvais et je suis plus qu'enthousiasmé par la perspective de mener le club sur le long terme afin de continuer d'offrir des succès à nos fans", a ajouté celui que l'on surnommait "Babyface killer" à l'époque où il foulait encore les pelouses anglaises.

Plusieurs raisons expliquent la prolongation de Solskjaer avec United. Ed Woodward, vice-président exécutif du club mancunien, a sa petite idée lui aussi : "Il est la personne idéale pour mener United vers l'avant. Je veux le remercier, lui et son staff pour le travail accompli jusqu'ici. Les fans et tout le monde au club sont derrière lui. Il va nous emmener là où nous devons être et bâtir le socle de notre histoire".