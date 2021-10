Manchester United : Solskjaer peut compter sur le soutien de Guardiola

Face à la situation précaire de Solskjaer à Manchester United, Guardiola a rappelé combien il est difficile de diriger un top club européen.

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré qu'il avait de la sympathie pour Ole Gunnar Solskjaer et que les managers de Manchester United subissaient deux fois plus de pression.

Le Norvégien, sous le feu des critiques, fait l'objet de nombreuses spéculations quant à son avenir après la défaite 5-0 contre Liverpool. Une revers comme l’ennemi de toujours et qui place Manchester United à la septième place en Premier League.

Guardiola, qui a pris une année sabbatique après avoir quitté le FC Barcelone, connaît l'intensité d’entraîner des grands clubs.

Guardiola revient sur son Barça

"À United, tout ce qui se passe est doublé", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse avant le match de City contre Crystal Palace samedi. "Leur influence, comme celle de Liverpool, ce sont celles des plus grandes équipes d'Angleterre depuis de nombreuses années. Quand cela arrive, leurs victoires sont doublées, leurs défaites sont doublées, bien sûr, ce n'est pas une surprise."

"Si je n'ai pas de bons résultats, je serai traité de la même manière. Tous les managers. Personne ne peut survivre à de mauvais résultats, personne. Les attentes sont si élevées à United, vous devez gagner."

"Pendant longtemps, l'équipe n'a pas gagné la Premier League, elle fait et travaille pour obtenir des résultats en termes de titres parce que son histoire l'exige. Quand j'ai pris en charge Barcelone, je le savais, je devais gagner sinon un autre manager sera dans cette position."

"Je dis les choses les plus évidentes que tout le monde connaît. Et pour y arriver, je suis sûr qu'Ole est entouré de gens, de sa famille, du staff pour trouver la solution et essayer de gagner le prochain match. Il n'y a pas plus de secrets que cela".

Un derby dans une semaine

Le conseil d'administration de United a toujours soutenu Solskjaer et des sources au sein du club affirment que si la situation n'a pas changé pour l'instant, il est admis qu'il y a "beaucoup à faire" pour redresser la barre.

L'équipe de Guardiola se déplace à Old Trafford juste avant la pause internationale et une victoire de City augmenterait encore plus la pression sur Solskjaer.

Cependant, il possède l'un des meilleurs bilans de tous les managers face à Guardiola, avec quatre victoires et un nul en huit rencontres.