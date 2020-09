Manchester United, Solskjaer : "On ne méritait pas plus d’un point"

Ole Gunnar Solskjaer, le manager de MU, a reconnu que son équipe ne méritait pas mieux qu’un match nul, ce samedi à Brighton.

a lancé ce samedi sa saison en premier League en prenant le dessus sur Brighton & Hove Albion. Mais, la victoire arrachée (3-2) était quelque peu flatteuse, tant les Red Devils ont souffert face aux Seagulls. Leur prestation fut très décevante et Ole Gunnar Solskjaer, leur entraineur, n’a pas eu de peine pour le reconnaitre après le match.

«Nous nous en sommes sortis avec un point. Peut-être un point que nous méritions, car nous ne méritions pas plus. Mais, par rapport au caractère qu’on a affiché oui », a indiqué le coach norvégien lors de sa réaction sur BT Sport.

« Un vrai plus pour nous »

Tout en avouant que son équipe est vernie de repartir avec la victoire, le technicien scandinave a souligné que la roue tournait. «La saison dernière, nous avons eu trop de matchs nuls, donc c'est un gros plus pour nous ». Solskjaer s’est ensuite permis un tacle à l’adresse de Mourinho : « Il faut être heureux que José ne soit pas là pour mesurer le score au niveau des poteaux touchés ».

Enfin, le manager de MU a tenu à rendre hommage à la formation de et à son entraineur Gary Potter. « C'est une équipe difficile à affronter. Nous n'avions pas les jambes et l'acuité mais on est parvenu à nos fins. Nous avons encore beaucoup de travail à faire ». La prochaine sortie des Mancuniens est programmée mercredi en 8es de finale de la face à…Brighton.