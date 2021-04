Manchester United, Solskjaer fait tout pour convaincre Cavani

Ayant la possibilité de rester une saison de plus à Manchester United, Cavani reste dans le flou. Son coach essaye de l’aider à y voir plus clair.

Un doublé pour faire taire les mauvaises langues. A 34 ans et malgré un statut de remplaçant de luxe, Edinson Cavani n’a rien perdu de ses talents de buteur, bien au contraire.

En participant largement au succès mancunien contre l’AS Roma, jeudi soir en demi-finale aller de la Ligue Europa, l’Uruguayen est devenu le plus vieux joueur à inscrire un doublé à ce stade de la compétition depuis Philippe Cocu en 2005. De quoi s’attirer les louanges de son entraîneur.

"Edinson a été excellent. Je l’ai déjà dit, il joue comme un avant-centre devrait jouer, faire le pressing, être un point d'ancrage, créer des occasions pour les autres, marquer des buts, a analysé Ole Gunnar Solskjaer après la rencontre. Il a raté quelques occasions aussi, mais c’est ce qu’il est vraiment là pour faire, s’il a trois ou quatre chances par match, il marquera deux ou trois buts. Je suis absolument ravi de lui."

Depuis l’arrivée de Cavani, Solskjaer, ancien attaquant des Red Devils, ne cesse de louer les qualités de buteur de l’ancien Parisien mais également son rôle d’ancien auprès d’un secteur offensif très jeune dans le nord de l’Angleterre.

Ce n’est un secret pour personne, le coach de Manchester United aimerait que Cavani active son option pour rester une saison de plus. Seulement, la crise du Covid-19, l’absence de supporters dans les stades et la vie mancunienne font poser des questions au meilleur buteur de l’histoire du PSG.

Depuis des semaines, des rumeurs l’envoient du côté de l’Amérique du Sud et de Boca Juniors afin de se rapprocher de sa famille.

"Il connaît mes sentiments, il sait que j’adorerais l’avoir pour une autre année, nous en avons parlé. Je comprends que cette année a été très difficile, mais je lui ai promis qu’Old Trafford et Manchester sont un endroit différent avec les fans dans le stade. Je fais de mon mieux, des nuits comme ça aident, j’espère que nous pourrons arriver à la finale et qu’il pourra rester ici une autre année."

"Nous ne devons pas lui 'vendre' le club. C'est plus un feeling qu'il doit ressentir en venant s'entraîner tous les jours, dans l'environnement que nous avons créé, dans l'équipe dans laquelle il joue. Il doit ressentir ce que c'est de marquer des buts devant les fans, c'est un sentiment différent. Nous avons les meilleurs supporters et il n'y a pas meilleure sensation que de marquer et célébrer un but devant eux."