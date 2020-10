Manchester United - Solskjaer explique le rôle réduit de Paul Pogba

Le milieu de terrain tricolore est resté sur le banc la majeure partie du match contre Newcastle.

L'entraîneur de , Ole Gunnar Solskjaer, a révélé que Paul Pogba n'avait pas pris part à la victoire 4-1 de samedi contre en raison de blessures légères contractées pendant la trêve internationale.

Le Français a participé aux trois derniers matches de son pays, mais n'est entré en jeu que pour le dernier quart d'heure de la victoire de Manchester United sur la en milieu de semaine.

Pogba s'est ensuite retrouvé dans une situation similaire en club, Solskjaer ayant choisi de garder son milieu de terrain vedette sur le banc jusqu'à la 69e minute samedi, alors que le match contre Newcastle était encore dans l'impasse (1-1).

Les Red Devils ont finalement marqué trois buts en fin de match pour assurer la victoire, Solskjaer étant obligé de préciser pourquoi Pogba n'a pas commencé le match alors qu'il avait débuté lors des trois précédents matches de championnat du club.

"Paul avait des problèmes de hanche et de dos lorsqu'il était avec la , il n'était donc pas normal qu'il commence", a déclaré Solskjaer à Sky Sports.

"Nous avons de gros matchs qui arrivent. Tout le monde doit être performant quand ils arrivent. Je suis ravi pour lui."

Sur le match lui-même, Solskjaer a ajouté : "Un grand résultat et un grand caractère pour revenir, mené par un capitaine très inspiré. Les garçons se sont très bien entendus. Ils attendent chaque match avec impatience. Aujourd'hui, je me suis reposé un peu et ils sont venus et ont fait le travail pour nous.

"La saison a commencé pour nous aujourd'hui. Nous avons atteint la vitesse du jeu et cela s'est vu aujourd'hui."

Solskajer a choisi de titulariser le défenseur Harry Maguire contre Newcastle et le capitaine a égalisé en début de match pour les Red Devils.

"Harry a marqué et mène par l'exemple. Il a fait preuve d'un bon caractère, je suis heureux pour lui. Il a connu quelques semaines difficiles depuis sa dernière apparition chez nous", a conclu Solskjaer.