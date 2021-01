Manchester United - Solskjaer a donné des garanties à Van de Beek pour son avenir

Le milieu de terrain néerlandais n'a été titulaire qu'à huit reprises depuis son arrivée cet été en provenance de l'Ajax d'Amsterdam.

Ole Gunnar Solskjaer a révélé qu'il a offert à Donny van de Beek des garanties sur son avenir, alors que d'autres critiques ont été formulées sur la diminution du rôle du milieu de terrain à .

L'international néerlandais n'a été titulaire que huit fois depuis qu'il a signé à l' cet été, ce qui a amené beaucoup de gens à s'interroger sur le bien-fondé de cette décision. Le grand Ronald de Boer a déclaré au début de la semaine que le milieu de terrain devrait chercher à quitter le club rapidement ce mois-ci afin de s'assurer une place dans l'équipe des pour l'Euro cet été.

Cependant, le patron de United, Solskjaer, insiste sur le fait que Van de Beek continuera à avoir sa chance, confirmant que le milieu de terrain débutera contre dans le choc du troisième tour de la à Old Trafford samedi.

"Il y a tellement d'exemples de joueurs qui ont besoin d'un peu de temps, de joueurs de qualité, nous avons nous-mêmes de nombreux exemples et il y a d'autres clubs qui ont des exemples et parfois cela prend du temps", a déclaré Solskjaer à propos de Van de Beek.

Le Norvégien a ajouté qu'il n'était pas surpris de voir des critiques sur sa gestion de Van de Beek.

"On ne s'attend pas à ce que les gens qui s'occupent de lui se taisent parfois, surtout quand ils veulent le meilleur pour eux. Donny va jouer demain, c'est une nouvelle chance pour lui. Et, oui, je lui ai parlé et lui ai fait comprendre à quel point nous l'apprécions, mais il va jouer demain et c'est une nouvelle chance pour lui de se mettre en valeur."

Brandon Williams lutte lui aussi pour du temps de jeu cette saison. L'arrière a fait une percée impressionnante la saison dernière, mais ses minutes ont été limitées au cours de la campagne actuelle, l'arrivée d'Alex Telles l'ayant fait chuter encore plus bas dans la hiérarchie.

La possibilité d'un prêt ce mois-ci n'est pas exclue, mais Solskjaer insiste sur le fait que le jeune homme de 20 ans sait qu'il est bien considéré au club.

"Cette saison a été plus difficile pour lui, je pense qu'il a baissé la tête et travaillé très dur ces derniers temps. Il sera impliqué demain, il est dans l'équipe", a déclaré Solskjaer à propos de Williams.

"Il m'a montré qu'il avait le désir de se battre, c'est le plus important. Quand vous trouvez votre premier gros contrat, vous vous en sortez bien, pouvez-vous rebondir après avoir été moins présent dans l'équipe ?

"Brandon m'a montré que dernièrement, avec un peu de chance, il va continuer comme il le fait. Il connaît mon opinion sur le sujet, il connaît mon opinion sur lui et nous croyons en ce garçon."