Manchester United, Shaw : "Cette défaite était prévisible"

Incapable de gagner depuis quatre matches en Premier League, Manchester United a coulé contre Liverpool. Tout sauf une surprise pour Shaw.

Luke Shaw a admis que la défaite de Manchester United face à Liverpool était prévisible.

L'équipe de Manchester United a prolongé sa série de matchs sans victoire en Premier League avec un quatrième match de suite après avoir perdu 5-0 contre les Reds de Jurgen Klopp à Old Trafford dimanche après-midi.

Naby Keita et Diogo Jota ont marqué des buts en début de match pour mettre Liverpool sur la voie d'une victoire complète, avec un triplé de Mohamed Salah pour compléter le score, et Shaw n'était pas d'humeur à offrir des excuses après le match.

Ce qui a été dit ?

Le latéral gauche de United a déclaré à Stadium Astro : "Je pense qu’on doit se regarder nous-mêmes, avant tout, dans le miroir. Faisons-nous tout ce qu'il faut et nous préparons-nous bien pour les matchs en nous-mêmes ?"

"Bien sûr, nous avons la tactique et la façon dont le manager veut que nous jouions, mais je pense que parfois, il est trop facile de jouer contre nous. Je pense, par exemple, que si vous regardez le premier but, il n'est pas possible qu'ils puissent avoir trois attaquants dans les cinq premières minutes."

"Nous devons être plus compacts, nous devons être meilleurs et nous le savons. Je pense aussi que nous pouvons dire que ce résultat était attendu. Je pense que dans les matchs précédents où nous avons gagné, nous n'avons pas été à notre meilleur niveau et nous le savons."

"Nous avons ressenti cela à l'intérieur du vestiaire et aujourd'hui, nous devons réfléchir et nous devons passer à autre chose parce que ça fait mal."

Man Utd a touché le fond

Solskjaer a également donné une évaluation honnête de la dernière démonstration domestique de son équipe, alors que les questions continuent d'être posées pour savoir s'il est l'homme idéal pour faire avancer le club.

"C'est le jour le plus sombre que j'ai vécu à la tête de ce club", a déclaré le Norvégien, qui s'est vu offrir un nouveau contrat de trois ans en août, à Sky Sports. "Nous n'étions pas assez bons individuellement et en tant qu'équipe, [nous] ne pouvons pas donner ces chances à une équipe comme Liverpool mais malheureusement nous l'avons fait."

"[La responsabilité] est la mienne, c'est tout".

Solskjaer a ajouté s'il croit encore pouvoir redresser la situation de United : "Je suis allé trop loin, nous sommes allés trop loin en tant que groupe. Nous sommes trop proches pour abandonner maintenant. Ce sera une période difficile à surmonter.

"Les joueurs seront déprimés, mais il y a beaucoup de caractère. Nous savons que nous sommes au plus bas, nous ne pouvons pas nous sentir plus mal que ça. On va voir où nous allons."

Le calendrier de Manchester United

Les Red Devils ont désormais huit points de retard sur le leader de la Premier League, Chelsea, et auront cinq jours pour réfléchir à leur piètre prestation contre Liverpool avant un autre rendez-vous crucial contre Tottenham.

Les hommes de Solskjaer se tourneront ensuite vers une rencontre de la phase de groupes de la Ligue des champions contre l'Atalanta avant de commencer à préparer le premier derby mancunien de la saison contre Manchester City le 6 novembre.