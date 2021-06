Manchester United se rapproche de Sancho

L'ailier anglais est la priorité de Manchester United et fait désormais l'objet d'une nouvelle offre revue à la hausse.

Manchester United a soumis une nouvelle offre d'environ 72 millions de livres sterling (environ 84 millions d'euros) pour Jadon Sancho, mais elle est encore loin de l'évaluation du Borussia Dortmund.

Le Borussia Dortmund avait déjà rejeté une offre de 67 millions de livres plus tôt dans le mois et, bien que leur dernière offre soit encore inférieure au prix demandé, toutes les parties sont confiantes quant à la conclusion d'un accord.

L'international anglais a déjà accepté des conditions personnelles et il est de plus en plus probable que Sancho soit la première recrue de l'été pour Man Utd.

Ole Gunnar Solskjaer est un admirateur de longue date de l'ancien joueur de Manchester City et a essayé de l'engager l'été dernier, mais United n'a pas atteint le prix fixé par l'équipe de Bundesliga.

On pense que le prix de cette année est d'environ 77 millions de livres (90 millions d'euros), ce qui signifie que l'offre actuelle de United est inférieure au prix demandé. Malgré cette différence, on espère cette fois-ci qu'un accord sera trouvé, même s'il reste encore à déterminer comment le montant exact sera payé et en combien de versements.

Un défenseur central est également sur la liste des achats, le défenseur du Real Madrid Raphael Varane étant en tête de liste. Le championj du monde cherche un défi loin du Bernabeu et United souhaite l'engager, bien qu'il faille trouver un accord sur le prix. Le défenseur de Villareal Pau Torres est également intéressant si un accord pour Varane ne se matérialise pas.

United envisage également de recruter Kieran Trippier, bien que le club et l'Atletico Madrid ne soit pas d'accord sur l'évaluation de l'arrière droit anglais. Un milieu de terrain axial est également sur la liste des achats.

Dans l'actualité des transferts, on croit savoir que United n'a pas encore pris de décision concernant Diogo Dalot en vue de la nouvelle saison. Le club est ouvert à la vente, mais selon nos informations, le prix qu'ils ont donné à l'AC Milan, où il a été prêté la saison dernière, est actuellement trop élevé.

L'international portugais est ouvert à un nouveau prêt mais serait également prêt à se battre pour sa place dans l'équipe de Solskjaer si nécessaire.