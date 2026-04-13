Manchester United s'effondre à domicile : carton rouge discutable pour Lisandro Martínez

Manchester United a terni son image lundi soir en Premier League. Le troisième du classement s’est incliné 1-2 à domicile face à son rival Leeds United. Lisandro Martínez a reçu un carton rouge pour une faute d’une rare gravité. C’était la première fois que Leeds s’imposait à Old Trafford dans l’élite.

Complètement dominés lors du premier acte, les Red Devils ont concédé l’ouverture du score dès la 5^e minute par Noah Okafor.

Peu après, l’attaquant se présentait à nouveau seul face au but et, d’une reprise acrobatique, logeait le ballon dans le coin opposé : 0-2 après moins de trente minutes.

Juste avant la mi-temps, les hommes de Michael Carrick ont même évité de justesse un troisième but : après une relance hasardeuse de Senne Lemmens et Lenny Yoro, Dominic Calvert-Lewin se présentait seul face au but, mais Martínez sauvait les meubles in extremis.

Après la pause, la situation s’est dégradée pour les Red Devils, qui ne parvenaient pas à imposer leur jeu et ont fini à dix après une heure de jeu. Martínez, déjà averti, a légèrement tiré les cheveux de Calvert-Lewin et a été expulsé après consultation du VAR.

Malgré l’infériorité numérique, les Red Devils ont alors semblé trouver leur rythme. Après une tentative repoussée de Matheus Cunha, Casemiro a réduit le score de la tête, sur un centre de Bruno Fernandes.

En fin de match, les Red Devils ont encore poussé pour égaliser, notamment par Benjamin Sesko et Manuel Ugarte, mais le gardien adverse et Calvert-Lewin ont successivement sauvé les meubles sur leur ligne.