Manchester United – Rooney a la solution pour battre City

Alors que Manchester United affrontera le rival de City en finale de la FA Cup, Wayne Rooney a déclaré connaître la solution pour s'imposer.

Avec le titre de champion d'Angleterre déjà en poche, Manchester City est toujours en course pour un triplé historique avec la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan le 10 juin. Mais avant, il y aura une finale de FA Cup à négocier contre le rival de Manchester United. Des Red Devils qui savent embêter leur voisin puisqu'ils ont remporté leur dernier affrontement, victoire 2-1 en Premier League. Mais il faudra bien plus que cela aux hommes d'Erik ten Hag pour venir à bout des Skyblues dans le cadre d'une finale, et Wayne Rooney pense avoir la solution pour y remédier.

Pour Rooney, la solution pour battre City est toute trouvée

Dans une chronique dans les colonnes du Times, Wayne Rooney, actuellement entraîneur de DC United en MLS, a livré sa vision de la rencontre et de la tactique que devrait employer son ancien club pour venir à bout du rival : « Je placerais United en 4-4-2, avec Martial et Rashford en pointe et un milieu de terrain très solide derrière : Casemiro et Eriksen (ou McTominay) au centre, Bruno Fernandes et Fred sur les côtés. L'idée est de raccourcir au maximum l'espace entre mes huit joueurs défensifs car tout le monde sait qu'il est très difficile de vous briser si vous formez un bloc solide de huit joueurs. United a eu plusieurs succès contre City en jouant la contre-attaque, c'est ce qui fonctionne le mieux. »

Mais l'ancien attaquant anglais, auteur d'un retourné de génie pour offrir le titre aux Red Devils lors d'un derby, voit plus qu'un simple changement de formation, il prône une refonte tactique de l'équipe : « Il faut penser comme Mourinho. Il avait amené à Chelsea des joueurs comme Joe Cole, Arjen Robben et Damian Duff qui occupaient des positions d'entre-deux qui leur permettait de défendre avec le bloc mais de repartir de positions intérieures pour accélérer les contre-attaques. Il faut accepter de défendre en groupe pour mieux ressortir. » Une tactique que les Mancuniens ont déjà abordé plusieurs fois plusieurs fois cette saison contre Liverpool, Arsenal et Manchester City, tiens tiens.