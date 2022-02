Manchester United : Ronaldo connaît sa pire série depuis 2009

Cristiano Ronaldo vit sa plus longue période de disette depuis plus de dix ans. Samedi, la star de Manchester United n'a toujours pas trouvé le chemin des filets.

La star portugaise a été l'un des buteurs les plus prolifiques de l'histoire du sport, s'imposant comme l'un des joueurs les plus dominants de tous les temps.

Mais il a eu du mal ces dernières semaines avec Manchester United et, après avoir été en échec lors du match nul 1-1 avec Southampton, il n'a plus marqué depuis six matchs.

La disette de Ronaldo

Le dernier but de l'icône portugaise remonte au 30 décembre, lors d'une victoire 3-1 sur Burnley.

Depuis, il n'a pas marqué lors de ses six apparitions, dont cinq en Premier League et l'élimination de Man Utd en FA Cup face à Middlesboro.

Ronaldo, qui a inscrit 688 buts en club tout au long de son illustre carrière, n'a pas passé six matches sans marquer depuis 2009.

Cette série s'est déroulée au cours des derniers mois de son premier passage à Man Utd. Peu après, il a rejoint le Real Madrid, s'imposant comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du sport pendant son séjour en Espagne.

L'article continue ci-dessous

La saison de Ronaldo jusqu'à présent

Ronaldo est revenu à Manchester United cet été, rejoignant son ancien club après un passage à la Juventus.

Il a marqué 14 buts jusqu'à présent, toutes compétitions confondues, dont six en cinq matches de Ligue des champions.

Après le match nul de samedi, Man Utd occupe la cinquième place de la Premier League. La prochaine occasion pour Ronaldo de mettre fin à sa disette sera contre Brighton, mardi.