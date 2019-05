Manchester United revient à la charge pour Rabiot

Selon les informations émanant d'Angleterre, Manchester United serait passer à l'offensive pour faire signer le milieu du PSG, Adrien Rabiot.

L'aventure d'Adrien Rabiot au PSG touche à sa fin. Dans un mois environ, le milieu français ne sera plus lié à l'équipe francilienne. Il sera alors libre de signer avec la formation de son choix. Son avenir pourrait bien se dessiner du côté de l' , où pousserait fortement en ce moment pour l'accueillir dans ses rangs.

L'intérêt de MU envers Rabiot n'est pas nouveau. Toutefois, jusqu'ici, les dirigeants anglais n'avaient fait aucune démarche concrète pour le faire signer. La situation a évolué si l'on se fie à ce que rapporte le Manchester Evening News ce jeudi.

En quête d'un milieu de qualité afin de pallier un éventuel et même très probable départ de Paul Pogba, les Mancuniens auraient donc jeté leur dévolu sur le natif de Saint-Maurice. Même si ce dernier n'a joué aucun match officiel depuis le mois de décembre dernier à cause de sa mise à l'écart au PSG, du côté d'Old Trafford on est convaincu qu'il sera d'un apport intéressant à l'équipe. Et Ole Gunnar Solskjaer, le manager, aurait validé la piste.

L'article continue ci-dessous

L'Atletico Madrid s'est aussi renseigné

Manchester United n'est pas le seul à lorgner sur l'(ex) international tricolore. Ces derniers jours, l'Atletico Madrid s'est également manifesté dans l'espoir de récupérer le numéro 26 du PSG. Aucune offre concrète n'a cependant encore été transmise de la part des Matelassiers.

À noter que si Rabiot opte pour Manchester United, il évoluera au sein d'un des plus grands clubs d'Europe et ça offrirait une belle opportunité de rebond après les six mois compliqués vécus à Paris. Toutefois, il n'aura pas la chance de disputer la Ligue des Champions puisque les Red Devils ont manqué la qualification pour l'épreuve reine en ne terminant que sixièmes de leur championnat.