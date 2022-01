Manchester United : Rangnick reste sur sa faim

Alors qu’ils restaient sur un revers en championnat, les Red Devils n’ont pas manqué à leur tâche à l’occasion de leur premier match de Coupe. Les hommes de Ralf Rangnick ont battu Aston Villa à domicile grâce à un but de l’Ecossais Scott McTominay (1-0). Les voilà qualifiés pour le 4e tour de la compétition.

Rangnick attend plus de maîtrise

De quoi satisfaire leur entraîneur Ralf Rangnick ? Pas pleinement. En conférence de presse d'après-match, le successeur d'Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United a déploré le manque de maîtrise de son équipe. "En tant qu'entraîneur, vous aimez toujours avoir le contrôle du ballon et je veux plus de contrôle. Mais c'est une question d'équilibre et nous devons encore nous améliorer dans ces moments-là", a-t-il analysé.

Toutefois, si la marge de progression est évidente, il a surtout vu de bonnes choses. Notamment sur le but. "Nous avons vu que la façon dont nous avons préparé notre but était brillante. Nous avons gardé le contrôle autour de la surface, nous avons changé de côté et conclu par un centre brillant et une tête fantastique de Scotty (McTominay). Nous avons besoin de ces moments où nous dominons dans le jeu", a confié Ralf Rangnick, qui reste demandeur d'une possession de balle plus importante à l'avenir.

La possession de balle, clé du succès ?

L'article continue ci-dessous

"Comme je l'ai dit, tout est question d'équilibre offensif et défensif. Nous avons des joueurs qui ont leurs points forts en attaque, lorsque nous sommes en possession du ballon. Mais pour contrôler et dominer un match, il faut avoir la possession du ballon et en tirer le meilleur parti", a ainsi confié le technicien.

En début de saison, les Red Devils avaient affiché un visage particulièrement séduisant, avant de baisser peu à peu en qualité au fil des rencontres. Arrivé pour imposer sa patte, Ralf Rangnick doit notamment composer avec les profils mis à sa disposition. Et notamment celui de Cristiano Ronaldo, plus à l'aise en contre-attaque.