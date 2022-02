Manchester United : Rangnick prône la patience pour Sancho

Décevants depuis quelques semaines, les Red Devils pointent à la cinquième place de Premier League avec 40 unités au compteur, soit une de moins que West Ham, quatrième. Néanmoins, Manchester United compte un match en moins que les Hammers. Présent en conférence de presse ce lundi, l'entraîneur Ralf Rangnick, a tenté d'expliquer l'écart avec les équipes de tête.

Gagner des matches pour remonter au classement

"Eh bien, je ne sais pas, si vous regardez le tableau actuel et l'écart entre nous, Tottenham, Arsenal, et les deux ou trois premières équipes, il y a probablement des raisons pour lesquelles elles sont si loin devant, c'est quelque chose dont nous devons parler cette saison en mai, juin et prendre les bonnes décisions", a ainsi confié le technicien face à la presse.

Selon lui, les joueurs ne sont pas à blâmer, eux qui donnent le maximum et n'acceptent par la situation actuelle. "Je ne suis pas sûr que ce soit à propos des joueurs, depuis les 10 dernières semaines, les joueurs sont ambitieux, travaillent dur, ils ne se sentent pas heureux après les trois derniers matchs, ils veulent gagner et mon travail est de les aider et de montrer un chemin pour gagner des matchs", a-t-il analysé, avant d'évoquer le cas de Jadon Sancho.

Sancho, une adaptation pas évidente

Arrivé cet été en provenance du Borussia Dortmund, l'international anglais peine à justifier l'investissement colossal consenti par ses dirigeants, mais montre des signes d'amélioration. "Jadon, je le connais depuis qu'il a 17 ans quand il jouait encore en Angleterre, je l'ai contacté avec son agent quand il avait 17 ans et j'ai essayé de le convaincre de nous rejoindre à Leipzig (...) Le passage à MU est un grand pas, ça prend du temps. Le style correspond parfaitement à ses atouts, venant du côté gauche et j'essaie de lui montrer et de lui donner mon soutien. C'est plus physique, plus compétitif", a enfin déclaré Rangnick.