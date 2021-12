Manchester United : Rangnick explique comment Ronaldo va s'intégrer dans son équipe

Ralf Rangnick a officiellement pris les rênes de Manchester United. L'entraîneur intérimaire d'Old Trafford a révélé comment Cristiano Ronaldo figure dans ses plans et comment les bases d'un succès à long terme seront mises en place.

L'Allemand a été autorisé à hériter des rênes de l'entraîneur intérimaire Michael Carrick, qui se retire complètement après trois matchs à la tête de l'équipe, avec un visa enfin accordé.

Il y a beaucoup de choses à faire pour Rangnick dans le sillage du licenciement d'Ole Gunnar Solskjaer, notamment comment Ronaldo s'intégrera dans ses plans.

Ronaldo a été relégué sur le banc par Carrick pour le déplacement à Chelsea, mais il a fait un retour fracassant dans le onze de départ de United en franchissant la barre des 800 buts en carrière lors d'une victoire palpitante 3-2 sur Arsenal.

Rangnick était présent lors de ce match et a déclaré lors de sa conférence de presse d'introduction : "Vous devez toujours adapter votre style ou votre idée du football aux joueurs dont vous disposez, et non l'inverse.

"Pour avoir vu Cristiano hier en deuxième mi-temps, à 36 ans, c'est un grand professionnel. À son âge, je n'ai jamais vu un joueur qui est encore aussi physiquement en forme. C'est encore un joueur qui peut facilement faire la différence.

"Donc, oui, il s'agit de savoir comment nous pouvons développer toute l'équipe, pas seulement Cristiano. Nous jouons dans le championnat le plus compétitif du monde et nous avons besoin de tous les joueurs à bord.

"Ce que j'ai vu de Cristiano hier, c'est qu'il est plus que désireux de le faire, d'apporter sa contribution à l'équipe. Ses coéquipiers devront faire de même."

Rangnick est arrivé en Angleterre alors qu'une autre fenêtre de transfert approche rapidement, mais il affirme n'avoir aucun plan de recrutement en place pour le moment.

Il a déclaré lorsqu'il a été interrogé sur les ajouts possibles en janvier : "Nous n'avons pas parlé de nouveaux joueurs.

"C'est le moment d'apprendre à connaître l'équipe actuelle en détail, l'équipe n'est certainement pas trop petite. Il y a suffisamment de joueurs.

"Peut-être qu'après Noël, il sera temps de parler d'éventuels transferts pendant l'hiver. D'après mon expérience, l'hiver n'est pas le moment pour des transferts durables. Ce sera difficile en hiver."

Il a été suggéré que United chercherait à utiliser la présence de Rangnick comme monnaie d'échange pour arracher Erling Haaland au Borussia Dortmund, l'homme de 63 ans ayant déjà travaillé avec l'attaquant norvégien en tant que directeur sportif du Red Bull Salzburg.

Des primes seraient à saisir si un tel accord peut être mis en place, mais Rangnick s'est moqué de ces rapports.

"10 millions de livres pour Haaland, 10 millions de livres pour [Kylian] Mbappé, 10 millions de livres pour [Robert] Lewandowski et 10 millions de livres pour [Joshua] Kimmich.

"C'est absurde. Il n'y a pas de clause de ce type dans mon contrat. Cela ne sert pas à grand-chose de spéculer sur de nouveaux joueurs. Je sais quel genre de joueur il est, mais entre-temps, le monde entier a réalisé à quel point il est bon.

"Les joueurs offensifs que nous avons ici, nous avons tellement de joueurs de haut niveau dans le secteur offensif que nous n'avons pas besoin de parler d'un autre joueur."

Pour l'instant, Rangnick est désireux de se concentrer sur le présent, car il n'a signé que pour six mois sur le banc de touche avant de passer à un rôle de conseiller.

Il a déclaré à propos de sa position : "Les personnes avec qui j'ai parlé ont été très claires sur le fait qu'il s'agit d'un rôle de six mois. Nous n'avons jamais parlé de ce qui se passera en été.

"S'ils me demandent mon avis, je pourrais faire la même recommandation que celle que j'ai faite à deux reprises au RB Leipzig, à savoir qu'il serait préférable de travailler avec moi pendant un an.

"Il n'est pas rare qu'après une longue période de succès, le club ait besoin de trouver une nouvelle voie. Le club n'a pas eu de continuité dans la signature de nouveaux joueurs et dans le respect de l'ADN du club.

"À l'avenir, les membres du conseil d'administration et moi-même sommes du même avis. Il est important de ne pas avoir beaucoup de changements dans la gestion."

La victoire sur Arsenal a permis à United de remonter à la septième place de la Premier League, à trois points du top 4 et de la qualification pour la Ligue des champions.

Rangnick espère faire monter les Red Devils pendant son mandat, mais il est conscient qu'il y a un certain nombre de problèmes à régler.

Il a ajouté sur sa philosophie : "Il s'agit de gagner des matchs et, au final, je suis très ambitieux. Nous voulons faire la saison la plus réussie possible.

"Pour l'instant, nous devons être réalistes. La différence entre nous et les trois premiers est importante, mais nous verrons bien.

"L'objectif principal pour moi est simplement d'apporter plus d'équilibre à l'équipe. Nous avons encaissé deux buts hier [contre Arsenal] et si vous regardez le nombre total de buts encaissés, c'est en moyenne deux par match.

"C'est tout simplement trop. Ce n'est pas le genre de match dont vous avez besoin tous les jours. Pour moi, dans le football, il s'agit de minimiser le facteur de coïncidence.

"Cela ne peut se faire que match par match, étape par étape. Vous devez vous assurer que vous avez la plus grande chance de gagner le prochain match, puis étape par étape. Laissez les joueurs suivre et adhérer à l'idée que je peux leur offrir sur la façon dont nous voulons jouer à l'avenir.

"Pep Guardiola est à City depuis cinq ans, Jurgen Klopp depuis six ans, Thomas Tuchel n'est arrivé qu'en février, mais en termes de temps, ils sont un peu en avance sur nous dans la façon dont ils veulent évoluer. Je suis plus que satisfait des joueurs que nous avons ici."