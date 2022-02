Manchester United : Rangnick a vu le meilleur Ronaldo "depuis des semaines"

Pendant que le PSG et le Real bataillaient en Ligue des champions, Manchester United a remporté un match capital contre Brighton, mardi soir, grâce notamment à un Cristiano Ronaldo enfin buteur en 2022.

"C'était une bonne performance de Cristiano"

La prestation du Portugais a été salué après la rencontre par son entraîneur, Ralf Rangnick.

"C'était une victoire très importante et encore plus à la vue de la première mi-temps d'aujourd'hui. Pour changer, nous avons eu une meilleure deuxième mi-temps que la première et cela a payé en deuxième mi-temps", a apprécié l'Allemand après coup.

"Nous étions plus agressifs, nous étions prêts à les intercepter et à les attaquer dans des positions plus élevées, donc une victoire très importante pour nous.

"Cristiano Ronaldo ? Un but incroyable. Pas seulement un but important, mais un but incroyable et je pense que dans l'ensemble, c'était une bonne performance de Cristiano.

"Avec son énergie, il essayait toujours d'aider ses coéquipiers. Je pense que sur ces dernières semaines, c'est certainement sa meilleure performance et un but très, très important pour nous."

"Il était bon d'avoir d'avoir Pogba à disposition pour la dernière demi-heure"

Les Red Devils ont globalement maîtrisé leur sujet face à une équipe de Brighton en infériorité numérique après l'expulsion de Lewis Dunk en début de seconde période.

"Évidemment, avec un joueur en moins pour eux, il était également important de garder le contrôle et la possession du ballon et c'est pourquoi j'ai décidé de faire entrer Paul (Pogba)", poursuit Rangnick.

"Comme il était absent depuis près de trois mois en raison d'une blessure de longue durée, il était bon de le laisser au repos en première période et de l'avoir à disposition pour la dernière demi-heure du match."

L'article continue ci-dessous

"Il devrait marquer plus de buts, c’est évident."