Manchester United : Rafael Leao pour remplacer Cristiano Ronaldo ?

Manchester United s'intéresse à Gonçalo Ramos et Rafael Leao pour remplacer Cristiano Ronaldo lors du mercato d'hiver.

Même si Erik Ten Hag l’avait plutôt bien amorcé depuis le début de la saison 2022-2023, Manchester United doit maintenant préparer l’après Cristiano Ronaldo. En conflit avec son nouvel entraîneur et sa direction, sur qui il n’a pas mâché ses mots, le quintuple Ballon d’Or n’a disputé que 16 matches pour 3 buts inscrits depuis le début de saison et a finalement résilié son contrat avec les Red Devils peu avant le début de la Coupe du monde, lors de laquelle il a été éliminé en quart de finale avec le Portugal.

Man Utd vise deux attaquants portugais

Le club mancunien compte donc profiter de l’ouverture du mercato hivernal début janvier pour remplacer numériquement l’attaquant portugais. Et c’est justement au sein de la Seleção que les dirigeants du club pourraient piocher pour renforcer leur effectif. D’après les informations du Telegraph, Man Utd serait intéressé par la situation de Gonçalo Ramos (21 ans), sous contrat jusqu’en 2026 avec Benfica et qui s’est beaucoup fait remarquer ces dernières semaines. Tout d’abord en remplaçant CR7 sur la feuille de match contre la Suisse en huitième de finale, puis en inscrivant un triplé lors de ce même match, et enfin par une vidéo issue de son compte Instagram qui a affolé les réseaux sociaux... Toujours est-il qu’il faudra mettre le prix pour s’offrir cette nouvelle pépite du Benfica, qui a fixé une clause libératoire à 120 millions d’euros dans le contrat de son buteur.

Mais c’est une autre star montante portugaise qui pourrait bientôt revêtir la tunique rouge et blanche. Selon les informations du Manchester Evening News, Manchester United souhaiterait enrôler Rafael Leao (23 ans), élu meilleur joueur de Série A et grand artisan du titre remporté par l’AC Milan. Mais dans ce dossier également, Manchester United devra sortir le chéquier puisque les Rossoneri en demandent au moins 100 millions d’euros.