Manchester United : Quand Christian Eriksen a fortement agacé Cristiano Ronaldo

Christian Eriksen a révélé qu'il avait agacé Cristiano Ronaldo au début de la saison à Manchester United.

La présence de Cristiano Ronaldo à Manchester United avait des avantages et des inconvénients. Christian Eriksen a rejoint Old Trafford en tant qu'agent libre à l'été 2022. Il a fait ses preuves sur les coups de pied arrêtés, mais on peut en dire autant de certains de ses coéquipiers, dont Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d'Or.

"Ronaldo n'était pas content"

Christian Eriksen s'est attiré les foudres de Cristiano Ronaldo lors de l'une de ses premières sorties sous le maillot de Manchester United, l'international portugais ayant été prié de se mettre sur le côté lorsque les Red Devils ont bénéficié d'un coup de pied arrêté, lui qui les a tiré partout où il est passé dans sa carrière.

Christian Eriksen a raconté une leçon de coup franc sur MUTV : "Même aujourd'hui, au club, nous avons plusieurs tireurs qui, s'ils sont dans un bon jour, vont le faire". L'international danois a ajouté qu'il avait pris une tentative à Ronaldo avant son départ d'Old Trafford en novembre : "J'en ai pris une [à la place de Ronaldo], je crois, mais il n'était pas très content !".

"Maintenant, c'est celui qui le sent"

"Mais avec les trois que nous avons maintenant, c'est là où nous sommes sur le terrain, comment les gens se sentent, alors c'est comme 'tu as eu le dernier, je vais avoir le prochain'", a conclu l'international danois. Eriksen fait partie des tireurs de coups francs de Manchester United aux côtés de Bruno Fernandes et de Marcus Rashford, tandis qu'il a établi un partenariat productif au milieu de terrain avec la star portugaise Fernandes et l'as brésilien Casemiro.

L'international danois s'est confié à propos de cette unité au sein de l'entrejeu des Red Devils : "Je pense que dès le premier jour, nous nous sommes très vite entendus. Nous avons trois joueurs différents, mais trois gars qui n'ont pas peur de prendre le ballon et d'essayer de créer quelque chose".

Eriksen a vu une blessure prématurée l'empêcher de participer à la finale de la Carabao Cup 2023, alors que United mettait fin à six ans d'attente pour un titre majeur, mais il espérera honorer la finale de la FA Cup contre Manchester City le 3 juin, après avoir déjà aidé les Red Devils à terminer parmi les quatre premiers de la Premier League.