Manchester United prêt à battre un record pour son futur attaquant

À la recherche d'un nouveau grand attaquant, Manchester United serait prêt à délier les cordons de sa bourse pour attirer sa cible principale.

Wout Weghorst c'est bien, mais ça va deux minutes. C'est ce que semblent se dire les têtes pensantes de Manchester United et l'entraîneur Erik ten Hag puisque le club mancunien a défini comme objectif principal au mercato de ramener un nouveau grand attaquant pour alimenter la pointe de son secteur offensif et viser le titre à nouveau. La campagne « Grand attaquant », à l'instar du projet annuel marseillais d'il y a quelques années, est lancée. Les Red Devils se sont déjà arrêtés sur leur cible principale et seraient prêts à battre un record pour la recruter. Il faut dire que Tottenham ne lâchera pas Harry Kane si facilement.

Harry Kane, futur record de transfert?

Après plusieurs saisons ratées, Manchester United a retrouvé le haut du tableau sous les ordres d'Erik ten Hag mais ne compte pas en rester là. Le top3 c'est bien mais les Red Devils veulent plus encore : jouer à nouveau le titre alors que le dernier sacre national remonte à 2013. Pour ce faire, le club a pointé le poste de n°9 comme la priorité absolue en termes de recrutement.

Le club mancunien ne ferme aucune porte et observe plusieurs joueurs mais Harry Kane est la cible principale. Les deux parties ont déjà discuté par le passé mais les Red Devils seraient désormais disposés à tout faire pour s'offrir le buteur anglais. Car Tottenham a la réputation d'être très dur en affaires et de rendre ses joueurs invendables. À nouveau compétitif sur le marché des transferts, Manchester United serait toutefois prêt à délier les cordons de sa bourse, quitte à battre le transfert record britannique pour s'offrir les services de celui qui a planté 203 buts en Premier League.

Record et départ en vue pour l'attaquant?

Harry Kane est encore lié contractuellement aux Spurs jusqu'en 2024 et n'a toujours pas prolongé son contrat. À moins d'un tour de force incroyable, le club londonien devra donc vendre son attaquant cet été sous peine de le voir quitter le club gratuitement. Le buteur anglais, qui a déjà tenté de quitter le club, ne souhaite désormais plus s'éterniser dans le club où il a toujours performé. Conscient qu'il ne gagnera sans doute jamais de trophée avec les Spurs, il sait aussi qu'il ne doit plus trop traîner alors qu'il approche la trentaine.

Manchester United n'est pas le seul sur le coup puisque de nombreuses sources parlent d'un intérêt du Bayern Munich notamment mais il paraît tout de même peu probable de voir les Bavarois sortir leur chéquier, eux qui ont l'habitude de fuir ces habitudes dépensières. Auteur de 20 buts en 27 journées de Premier League, Harry Kane a désormais atteint la barre des 20 buts en championnat pour la sixième fois de sa carrière. Seul Alan Shearer (7) a fait plus que lui. Battra-t-il ce nouveau record sous le maillot des Red Devils? L'avenir nous le dira.