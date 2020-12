Manchester United, Pogba remet les choses au clair

Paul Pogba a posté un message sur Instagram pour répondre aux critiques suite aux propos de son agent dans la presse.

Moins d'une semaine après les déclarations explosives de son agent Mino Raiola sur son avenir, Paul Pogba monte au créneau pour remettre les points sur les i et l'église au milieu du village.

Le Français a ainsi asséné qu'il était "impliqué à 1000%" avec son club, dans une publication sur Instagram.

"Je me suis toujours battu et je me battrai toujours pour , mes coéquipiers et les supporters", a indiqué le milieu de terrain en légende de sa publication : une photo de lui avant le derby contre qui a eu lieu samedi soir et qui s'est soldé par un match nul très décevant en termes de jeu (0-0).

"Les bla bla ne sont pas importants. Le futur est lointain, ce qui compte, c'est aujourd'hui et je suis impliqué à 1000%!", a-t-il poursuivi, assurant que "tout a toujours été clair entre le club et moi, et ça ne changera jamais". "Quand vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur, ne parlez pas", a encore tonné l'ancien turinois.

Mino Raiola avit pourtant fourni des propos dénués d'équivoque dans les colonnes de Tuttiosport, expliquant au média italien que son client était malheureux et qu'il allait écourter son avenir du côté des Red Devils.

"Il faut parler clairement: Paul à Manchester United est malheureux, il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air", avait-il indiqué, causent ainsi une immense polémique. Pogba et Raiola joueraient-ils les pompiers pyromanes ?

Pour rappel, Pogba été titularisé au milieu dans le derby de Manchester face à City samedi soir.