Manchester United : Pochettino a convaincu ce grand nom !

Alors que Manchester United est en quête d'un nouveau manager, un match entre Erik Ten Hag (Ajax Amsterdam), Diego Simeone (Atlético de Madrid) et Mauricio Pochettino (PSG) semble se dessiner. Pour Paul Ince, une ancienne légende du club, il n'y a pas à hésiter : Man United devrait foncer sur l'actuel entraîneur du PSG.

Ince "favorable à Pochettino depuis le début"

« Tout d’abord, je ne sais pas pourquoi Roy Keane et Paul Scholes voudraient Diego Simeone, a lancé l'ancien milieu de terrain dans The United Stand podcast. C’est de la pure folie. Il a fait du bon travail en Espagne et a remporté des titres là-bas. Mais si vous regardez son style de jeu, vous ne voudriez pas voir ça toutes les semaines à Old Trafford. Je ne suis pas certain que son style de jeu corresponde à ce que l’on recherche à Manchester United. C’est de la folie. J’ai toujours été favorable à Mauricio Pochettino depuis le début. »

« Peut-être que s’ils l’avaient nommé il y a deux ou trois ans, on serait en bien meilleure forme qu’aujourd’hui, a continué Ince. Tout le monde dit qu’Erik ten Hag est un grand coach, mais quand vous êtes à Manchester United, il ne suffit pas d’entraîner. Il faut gérer les ego, les grands noms, s’assurer qu’ils vont tous dans le même sens et qu’ils ont un objectif commun. Cela nécessite un projet, un plan et une stratégie. Tout le monde doit y adhérer. Ces dernières années, on a déjà vu que si les joueurs n’étaient pas d’accord avec quelque chose, ils peuvent se débarrasser d’un manager ».

Selon la presse anglaise, Pochettino avait été auditionné par le board de MU durant la trêve internationale. Rien n'a filtré concernant son entretien, et il ne devrait pas y avoir de décision prise avant l'épilogue de la saison. Ayant souvent payé leur empressement par le passé, les décideurs des Red Devils comptent désormais prendre tout leur temps avant de choisir leur futur manager.