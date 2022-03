Manchester United : Paul Pogba raconte sa dépression

Dans le sport professionnel, et notamment dans le monde du football, la santé mentale est un sujet qui prend de plus en plus de place ces dernières années. Pour performer, nos athlètes ont en effet besoin de se sentir bien psychologiquement, eux qui doivent souvent composer avec d'importantes charges mentales dans l'exercice de leur profession.

La dépression, Pogba est passé par là

Ainsi, alors que de nombreux tabous existaient par le passé, de plus en plus de voix s'élèvent pour prendre position. Dernière en date, celle du Français Paul Pogba, qui s'est confié sur un épisode dépressif aujourd'hui derrière lui. Dans un entretien accordé au Figaro, le joueur de Manchester United a avoué avoir été victime d'une dépression il y a quelques années.

"On est jugé tous les trois jours, on doit être bon tout le temps, alors qu'on a des soucis comme tout le monde, que ce soit avec nos partenaires, notre coach, dans la vie de tous les jours (...) Forcément, tu vas le ressentir dans ton corps, dans ta tête, et tu peux avoir un mois, même une année, où tu n'es pas bien. Mais il ne faut pas le dire. En tout cas publiquement. Tout est dans la tête, le mental contrôle tout et tous les sportifs de haut niveau passent par ces moments-là, mais peu en parlent", a confié l'international tricolore, transparent.

Libérer la parole sur la santé mentale

"Je l'ai connu (le fait d'être en dépression), mais on n'en parle pas. Des fois, tu ne sais pas que tu es en dépression, tu veux juste t'isoler, être tout seul, ce sont des signes qui ne trompent pas. À titre personnel, cela a commencé quand j'étais avec José Mourinho à Manchester", a ensuite précisé Paul Pogba, qui conseille d'en parler pour se soigner.

"Je me recentre sur ma famille, mes amis. Quand je n'y arrive pas tout seul, je parle beaucoup avec « Tonton Pat » (Patrice Evra), des anciens joueurs qui ont connu cela, car ils vont te comprendre de suite. Parler, être écouté, ressortir toute cette rage et cette dépression qui te ronge, c'est obligatoire pour moi. Dans le football, on n'est pas des super-héros, mais seulement des êtres humains", a-t-il conclu. Une prise de position plus que nécessaire.