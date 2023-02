Manchester United – Newcastle : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur MU-Newcastle.

Man United et Newcastle en quête d'un trophée

Si la League Cup n'a pas le prestige de la FA Cup, ce trophée n'est absolument pas pris la légère par les deux équipes.

Manchester United n'a plus rien gagné depuis 2017 (League Cup, Ligue Europa et Supercoupe d'Europe cette année-là) et Erik ten Hag pourrait ainsi remporter un premier titre depuis son arrivée au club à l'été 2022. Les Mancuniens sont d'ailleurs en grande forme et viennent de s'offrir le scalp du Barça en Ligue Europa.

Newcastle est dans la même situation. Son dernier titre date aussi de l'année 2017 quand le club avait été sacré champion… de deuxième division.

Une victoire sur Manchester United permettrait de valider le projet lancé par le club en octobre 2021 lors de son rachat consortium saoudien.

Date, horaire et lieu de Manchester United-Newcastle

Date : dimanche 26 février 2023

Ville : Londres (Royaume-Uni)

Stade : Wembley Stadium

Heure du coup d'envoi : 17h30 heure française

Compétition : Finale de la League Cup 2022-2023

Arbitre de la rencontre : Monsieur David Coote (Angleterre).

Sur quelle chaîne voir le match Manchester United-Newcastle ?

En France, la rencontre entre Manchester United et Newcastle sera diffusée sur beIN SPORTS 1.

Le streaming pour voir le match Manchester United-Newcastle

En France, il sera de possible de voir le match Manchester United-Newcastle en streaming sur l'application beIN CONNECT.

Les compositions probables de Manchester United-Newcastle

Pour cette finale de League Cup, Manchester United pourra-t-il compter sur Marcus Rashford ? L'attaquant, qui empile les buts depuis la fin de la Coupe du monde 2022, a été touché lors de la victoire des Mancuniens contre le Barça en Ligue Europa et est incertain.

Deux absents de longue date manqueront à l'appel : Christian Eriksen et Donny van de Beek. Anthony Martial qui souffre d'un problème à la hanche devrait lui aussi être forfait pour cette finale.

Du côté de Newcastle, la surprise viendra de la présence de Loris Karius, le troisième gardien du club, dans les buts. Le titulaire Nick Pope est en effet suspendu pour la finale tandis que le n°2, Martin Dubravka, prêté par MU à Newcastle n'a pas le droit de jouer en vertu d'un accord entre les deux clubs.

L'équipe probable de Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw - Casemiro, Fred - Antony, Fernandes, Sancho - Rashford.

L'équipe probable de Newcastle : Karius - Trippier, Schar, Botman, Burn - Longstaff, Guimaraes, Joelinton - Almiron, Wilson, Saint-Maximin.

Les statistiques à connaître avant Manchester United-Newcastle

● Manchester United a remporté cinq fois la League Cup (1992, 2006, 2009, 2010 et 2017) pour quatre échecs en finale (1983, 1991, 1994 et 2003).

● Newcastle n'a joué qu'une seule finale de League Cup : en 1976 pour une défaite contre Manchester City.

● Cette saison, en Premier League, Manchester United et Newcastle ont fait match nul 0-0 à Old Trafford.

● Marcus Rashford est le joueur qui a inscrit le plus de buts dans cette édition 2022-2023 de la League Cup : 5 (à égalité avec Ché Adams de Southampton).

● Newcastle a marqué au moins deux buts lors de ses cinq matches de League Cup cette saison : 4 contre Aston Villa, 2 contre Burnley, 3 contre Charlton, 3 contre Nottingham Forest à l'aller et 2 contre cette même équipe au retour.

● Loris Karius va jouer son tout premier match de la saison avec Newcastle lors de cette finale de League Cup. Karius n'a plus joué avec un club anglais depuis la finale de la Ligue des champions 2018 entre Liverpool et le Real Madrid.