Manchester United, Mino Raiola calme le jeu pour Paul Pogba

Suite à sa sortie fracassante il y a deux mois, Mino Raiola a choisi de faire profil bas concernant le futur de Pogba à Manchester United.

"Je peux dire que c'est fini pour Paul Pogba à Manchester United. Il faut être clair, aller de l’avant et ne pas perdre de temps à chercher des coupables : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d’air."

C’est par cette déclaration à Tuttosport que Mino Raiola avait lâché une véritable bombe concernant le futur de Paul Pogba. Dans le dur chez les Red Devils, le milieu français n’avait pas vu sa situation s’arranger auprès des fans avec la sortie de son agent.

Si l’Italien avait quelque peu fait amende honorable quelques semaines plus tard après qu’Ole Gunnar Solskjaer soit sorti de ses gonds, l’avenir de Pogba était revenu au centre des discussions.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, le champion du monde allait-il retourner à la Juventus Turin où tout le monde semble vouloir l’accueillir à bras ouverts ? La question reste en suspens car depuis Manchester United a retrouvé des couleurs (2eme de Premier League) en même temps que Pogba, malgré une récente blessure.

Engagé dans la lutte pour le titre, le Français ne souhaite pas se compliquer la vie avec des rumeurs de départ d’ici à la fin de la saison. Raiola l’a bien compris et tente désormais de calmer le jeu avec les décideurs mancuniens.

"Pogba à la Juventus ? Il faut le laisser en paix, a demandé l’agent italien jeudi au micro de TMW. Quand je parle et donne mon opinion, ça rend des gens nerveux, qui ne dorment pas la nuit, le cours de la bourse change... J'ai compris alors je n'en parle plus. Je ferai ce que j'ai à faire, pas devant vous, mais dans l'ombre, comme je l'ai toujours fait."

D’après ESPN, Manchester United compte se montrer actif sur le marché des transferts l’été prochain avec notamment un renfort défensif et l’objectif Sancho en attaque. Des renforts qui ont un prix et en ces temps de pandémie mondiale, chaque euros économisé ou gagné vaut de l’or. Paul Pogba est actuellement estimé à 65 millions d’euros, bien loin des 105 millions dépensés en 2016.