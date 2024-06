Manchester United met la pression sur le Barça pour Araujo

Le défenseur du FC Barcelone Ronald Araujo a toujours affirmé qu'il se sentait bien en Catalogne, mais il refuse d'exclure un départ

L'absence d'évolution dans ses négociations contractuelles, qui durent également depuis février, laisse penser qu'une vente pourrait se profiler à l'horizon.

Les Blaugrana ont demandé à Araujo d'accepter un contrat avantageux pour le club en 2022, promettant qu'il serait compensé lors de son prochain contrat, mais ils lui demandent à nouveau d'accepter un contrat inférieur au prix du marché cet été. À deux ans de la fin de son contrat, le FC Barcelone voudra soit s'attacher les services de l'Uruguayen, soit le vendre à un prix intéressant.

Le Bayern Munich était en pourparlers avec Araujo en janvier, mais le départ de Thomas Tuchel a réduit les chances que cela se produise - cependant, Manchester United est toujours intéressé. Sport publie en couverture qu'ils "intensifient" leur pression pour un transfert, étant donné qu'il ne renouvelle pas son contrat.

Compte tenu des finances du FC Barcelone, et du fait qu'il semble avoir peu d'intérêt pour d'autres joueurs qu'il serait prêt à vendre, et qu'il est ouvert à la mobilité, la sortie d'Araujo pourrait devenir une nécessité pour les Blaugrana l'été prochain. Même s'il est douloureux de perdre son meilleur défenseur central, la solution la plus logique d'un point de vue économique est de le vendre s'ils ne peuvent pas lui offrir un contrat qu'il acceptera dans les deux mois à venir.