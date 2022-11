Manchester United - Mercato : Quel avenir pour Cristiano Ronaldo ? Un favori se démarque

Après son interview explosive accordée à Morgan Piers, Cristiano Ronaldo va devoir se trouver une porte de sortie pour la seconde partie de saison.

Cristiano Ronaldo l'avait promis, il l'a fait. Le 16 août dernier, alors que de nombreuses rumeurs circulaient à son sujet, le Portugais avait promis de livrer sa version des faits sur ses réseaux sociaux : "Vous la saurez quand une interview sera faite dans quelques semaines. Les médias ne racontent que des mensonges. Ces derniers mois, sur 100 actualités à mon sujet, seules 5 étaient vraies. Imaginez comment c'est. Gardez ce conseil".

Le Sporting et la MLS en embuscade ?

Presque trois mois plus tard, Cristiano Ronaldo est sorti du silence et de quelle manière ! L'international portugais a tout simplement détruit Manchester United dans son ensemble lors de son interview accordée à Morgan Piers : "Est-ce qu'ils ont tenté de me virer ? Oui, pas seulement le coach, mais deux trois gars (en interne) ont tenté de me faire partir, a d'abord lâché l'ancien du Real Madrid. Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche, les gens doivent entendre la vérité.

Oui, je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison, mais aussi la saison dernière. Je n'ai pas de respect pour lui (Ten Hag) parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi", a conclu CR7. Une sortie médiatique qui va avoir un impact sur le futur du Portugais, qui à coup sûr, ne rejouera plus jamais pour Manchester United.

Boehly rêve de CR7

Alors la question qui se pose désormais est où Cristiano Ronaldo pourra rebondir après la Coupe du monde ? Bien évidemment, son club formateur, le Sporting, est le premier nom qui vient en tête. Boucler la boucle serait une belle chose pour CR7. Pas sûr que ce soit la volonté du club portugais qui aurait du mal à payer son salaire et dont l'entraîneur a affiché à plusieurs reprises sa frilosité concernant cette hypothèse.

La MLS est également une piste à ne pas négliger. Cristiano Ronaldo aura fait son baroud d'honneur avec le Portugal au Qatar et pourra quitter le football européen. Mais selon les informations du London Evening Standard, Cristiano Ronaldo pourrait bel et bien rester en Angleterre. D'ailleurs, à l'heure actuelle, c'est la piste la plus probable.

En effet, le média britannique avance que Chelsea est le favori pour accueillir CR7. L'été dernier, déjà les Blues, sous l'impulsion de leur nouveau propriétaire américain, Todd Boehly, voulaient recruter le Portugais, mais Thomas Tuchel, conseillé par Ralf Rangnick avait formellement refusé. Sauf que depuis, l'Allemand est parti et le propriétaire de Chelsea ne s'est pas enlevé cette idée de la tête.

Potter, seul possible obstacle au recrutement de Ronaldo

Au contraire même, puisqu'il est encore plus proche de Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo, et s'emploie pour parvenir à ses fins. Bien évidemment, Boehly devra obtenir l'aval de son nouveau coach, Graham Potter, ce qui n'est pas gagné, mais les Blues ont l'avantage de jouer la Ligue des champions ce qui séduira CR7 s'il veut rester en Europe pour jouer la plus prestigieuse des compétitions de clubs.

De l'eau a encore le temps de couler sous les ponts, mais Chelsea est en pole position pour récupérer Cristiano Ronaldo cet hiver. Les Blues, actuellement huitièmes en Premier League, ne sont pas au mieux en attaque et pourraient profiter du renfort du quintuple Ballon d'Or tant rêvé par le propriétaire américain du club depuis plusieurs mois.